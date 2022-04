Office 2013, la fine del supporto è vicina

È l'occasione per dare una chance alle alternative open source o gratuite.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-04-2022] Commenti (2)

Il promemoria viene da Microsoft stessa: «Dopo cinque anni di supporto principale e cinque anni di supporto esteso, Office 2013 raggiungerà la fine del supporto esteso l'11 aprile 2023»: tra meno di un anno, quindi, l'ormai anziana versione della suite per ufficio non riceverà più aggiornamenti, nemmeno per quanto riguarda la sicurezza.

Microsoft ovviamente preferirebbe che chi ancora adopera Office 2013 passi a soluzioni in abbonamento come Office 365, ma la versione tradizionale della suite - la più recente è Office 2021 - non è scomparsa, e resta un'alternativa possibile, posto che si intenda affrontare il costo della licenza.

Altrimenti, la fine del supporto a Office 2013 potrebbe essere l'occasione di valutare una delle alternative gratuite, come LibreOffice, FreeOffice, ONLYOffice, Calligra Suite o anche la versione online delle app di Microsoft, Office Online: spesso per le esigenze quotidiane sono più che adeguate.