Rilasciato Scribus 1.6, la soluzione open source per il desktop publishing

Moltissime le novità, compresa la capacità di importare file generati da diversi programmi proprietari.

È iniziato bene il 2024 per chi si occupa di desktop publishing (DTP) e sostiene il software open source: dopo anni di sviluppo è stata infatti rilasciata la versione 1.6 di Scribus.

Una lunga lista di cambiamenti, disponibile sul sito ufficiale, accompagna il rilascio: comprende un'interfaccia rinnovata, l'introduzione di funzionalità da tempo richieste (come la possibilità di giustificare il testo in verticale) e la capacità di importare i file creati con altri software di DTP - come Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Apple iWorks, Microsoft Publisher, Xara Page & Layout Designer, QuarkXPress Tags - e anche quelli creati con Adobe Illustrator.

Scribus 1.6 è liberamente disponibile in versione per Windows (la versione minima richiesta è la 7), macOS (da macOS 12), Linux ma anche per diversi altri sistemi operativi, dai vari *BSD a OS/2 Warp 4 e alla sua incarnazione più recente eComStation.