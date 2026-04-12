Claude Mythos, il modello di Anthropic è troppo potente per essere reso pubblico

Nelle mani sbagliate sarebbe una catastrofe per la sicurezza informatica.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-04-2026] Commenti

Anthropic ha iniziato a distribuire Claude Mythos Preview, un modello di intelligenza artificiale che non sarà rilasciato al grande pubblico, a un gruppo selezionato di aziende tecnologiche e finanziarie per individuare vulnerabilità software prima che possano essere sfruttate da criminali. L'iniziativa rientra nel nuovo programma Project Glasswing, presentato come un intervento urgente per rafforzare la sicurezza informatica globale. Claude Mythos Preview è descritto come un modello capace di superare quasi tutti gli esperti umani nell'individuazione di bug critici. Secondo i dati forniti da Anthropic, il sistema ha già identificato migliaia di vulnerabilità zero‑day in sistemi operativi, browser e librerie software ampiamente utilizzati.

Tra i casi più rilevanti, Mythos ha scoperto una vulnerabilità rimasta nascosta per 27 anni in OpenBSD, considerato uno dei sistemi più sicuri al mondo. Ha inoltre individuato un bug di 16 anni in FFmpeg, sfuggito a oltre cinque milioni di test automatizzati, e ha concatenato più exploit del kernel Linux fino a ottenere il controllo completo di un sistema. Tutto ciò spiega perché Anthropic non intenda rilasciare Mythos al pubblico: sostiene che sia troppo pericoloso, poiché le stesse capacità che permettono di individuare vulnerabilità potrebbero essere utilizzate per sfruttarle. Per questo motivo, l'accesso è limitato a partner selezionati, tra cui AWS, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia e Palo Alto Networks, oltre a circa 40 organizzazioni che gestiscono software critico.

Il progetto prevede che i partner utilizzino Mythos per analizzare i propri sistemi e condividere i risultati con la rete di partecipanti, creando un ecosistema di difesa collaborativa. Anthropic ha inoltre stanziato 100 milioni di dollari in crediti per l'uso del modello e 4 milioni di dollari in donazioni a gruppi che si occupano di sicurezza open‑source. È interessante notare che Mythos non è stato sviluppato specificamente per la cybersecurity: le sue capacità - spiega Anthropic - emergono dal livello di competenza raggiunto nel ragionamento sul codice.

La decisione di limitare l'accesso al modello è stata discussa anche con le autorità statunitensi, incluse agenzie federali coinvolte nella sicurezza delle infrastrutture critiche. Anthropic afferma di voler collaborare con governi e organismi di standardizzazione per definire linee guida sull'uso responsabile dei modelli avanzati. Il lancio di Project Glasswing arriva peraltro in un momento di forte crescita per Anthropic, che ha registrato un aumento significativo dei ricavi e ha siglato nuovi accordi infrastrutturali con Google e Broadcom. Tuttavia l'azienda sottolinea che l'iniziativa non è un progetto commerciale, ma una risposta alla crescente minaccia rappresentata dall'uso offensivo dell'AI.

Il modello Mythos rappresenta un salto qualitativo nella capacità dell'AI di analizzare codice complesso. La sua efficacia nel trovare vulnerabilità datate evidenzia limiti strutturali degli strumenti di testing tradizionali e la necessità di nuovi approcci per proteggere software critico utilizzato in settori come finanza, telecomunicazioni, energia e infrastrutture pubbliche. Anthropic afferma che il lavoro necessario per mettere in sicurezza l'infrastruttura software globale richiederà mesi, se non anni, e che sarà indispensabile una collaborazione estesa tra sviluppatori, aziende, ricercatori e governi. Project Glasswing è presentato come il primo passo verso un modello di difesa collettiva basato su IA avanzata.