Verifica dell'età online: l'UE presenta l'app ufficiale basata su documenti e identità digitali

Per la presidente Von Der Leyen le piattaforme non hanno più scuse per evitare di verificare l'età degli utenti.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-04-2026]

ue app verifica eta online
Foto di charlesdeluvio.

L'Unione Europea ha annunciato che la nuova app per la verifica dell'età online è tecnicamente pronta al rilascio e sarà disponibile nelle prossime settimane, con l'obiettivo di fornire alle piattaforme digitali uno strumento standardizzato per impedire ai minori l'accesso a contenuti e servizi non adatti. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha confermato che l'app è stata completata e che gli Stati membri potranno integrarla nei propri sistemi nazionali entro l'anno.

La soluzione è stata presentata come parte delle iniziative europee per la tutela dei minori online, in un contesto in cui diversi Paesi stanno introducendo o valutando limiti di età per l'accesso ai social media. L'app consente agli utenti di dimostrare la propria età tramite documenti ufficiali o provider fidati, senza condividere informazioni personali con le piattaforme che richiedono la verifica. Secondo quanto dichiarato dalla Commissione, il sistema si basa su un'architettura open source e utilizza tecniche crittografiche che permettono di confermare l'età senza rivelare dati sensibili. Gli utenti possono caricare un passaporto, una carta d'identità o utilizzare servizi di terze parti come banche o istituti scolastici per generare una credenziale verificabile. Le piattaforme riceveranno solo la conferma dell'età minima richiesta.

La Commissione ha spiegato che l'app è stata progettata per essere compatibile con i portafogli digitali europei attualmente in fase di implementazione. Ciò permetterà ai cittadini di utilizzare un'unica identità digitale per più servizi, riducendo la necessità di ripetere la verifica su piattaforme diverse. L'infrastruttura è la stessa utilizzata per il certificato digitale COVID, già sperimentata su larga scala. L'app è stata testata negli ultimi mesi in diversi Stati membri, tra cui Francia, Danimarca, Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Irlanda. I test hanno riguardato sia la funzionalità tecnica sia l'integrazione con i sistemi nazionali. La Commissione prevede che le versioni nazionali dell'app saranno disponibili entro la fine del 2026, con un rilascio progressivo nei vari Paesi.

Von der Leyen ha sottolineato che la nuova soluzione elimina le «scuse» delle piattaforme che finora hanno evitato di implementare sistemi di verifica dell'età, sostenendo che la responsabilità di proteggere i minori ricade anche sui servizi online. La Commissione ha ribadito che l'app non richiede alle piattaforme di archiviare dati personali, riducendo i rischi legati alla gestione delle informazioni sensibili. Il sistema è stato sviluppato per rispondere alle preoccupazioni crescenti riguardo ai rischi per la salute mentale dei minori e all'esposizione a contenuti dannosi. Alcuni Stati membri stanno già lavorando a normative che prevedono limiti di età per l'accesso ai social media, con soglie comprese tra i 13 e i 16 anni. L'app europea è pensata per garantire un meccanismo uniforme di verifica.

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La Commissione ha annunciato anche la creazione di un meccanismo di coordinamento europeo per garantire che i sistemi nazionali siano interoperabili tra loro e rispettino gli standard comuni. Questo coordinamento sarà necessario per evitare frammentazioni tra Paesi e per assicurare che le piattaforme possano integrare facilmente la verifica dell'età nei propri servizi. Il comunicato ufficiale ribadisce che la protezione dei minori è una priorità nell'ambito del Digital Services Act, che impone obblighi più stringenti alle piattaforme per la gestione dei contenuti e la sicurezza degli utenti. L'app vuole rappresentare uno degli strumenti operativi per facilitare il rispetto delle nuove regole.

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Commenti all'articolo (2)

zero
Al sito web non vengono inviati documenti, ma solo l'informazione sull'eta'.
16-4-2026 18:29
{utente anonimo}
Si ma "minori" sono anche gli adolescenti, fino a diciotto anni. Come la mettiamo con quei contenuti adatti alla loro età ma non al di sotto? ad esempio, un videogioco PEGI-12 o PEGI-16? Dovrebbe essere comunque verificata l'età dell'utente, il che significa che sarebbero raccolti e archiviati documenti... Leggi tutto
16-4-2026 14:22
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