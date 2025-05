L'UE lancia l’app per la verifica dell’età, Italia Paese pilota

Disponibile da luglio, servirà per proteggere i minori dai contenuti inappropriati.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-05-2025] Commenti

L'Unione Europea si prepara a lanciare, a luglio 2025, un'app di verifica dell'età con l'obiettivo dichiarato di offrire una maggiore protezione dei minori online, in risposta alle normative del Digital Services Act (DSA) che impongono alle piattaforme di limitare l'accesso a contenuti inappropriati.

L'iniziativa è stata menzionata brevemente il 27 maggio 2025, durante l'annuncio di un'indagine della Commissione Europea su quattro principali piattaforme per adulti - Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos - per presunte violazioni del DSA legate alla mancanza di sistemi robusti di verifica dell'età.

L'app è descritta come una soluzione temporanea, in attesa del lancio del Digital Identity Wallet nel 2026, che integrerà funzionalità di verifica dell'età più avanzate.

La nuova app utilizza tecniche di verifica basate su schemi di identità elettronica nazionali (eID) e zero-knowledge proofs (ZKP) per garantire che i dati personali non vengano condivisi con le piattaforme o utilizzati per scopi come la pubblicità.

«L'app, basata sulla stessa tecnologia del portafoglio digitale dell'UE, può essere implementata dagli Stati membri e poi utilizzata dai fornitori di servizi online per verificare se l'utente ha più di 18 anni senza rivelare ulteriori informazioni sull'identità» ha spiegato la Commissione Europea.

L'Italia è stata scelta come uno dei Paesi pilota per testare l'app, con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) incaricata di supervisionare l'implementazione. L'obiettivo è completare i test dell'app entro la fine di questa estate.