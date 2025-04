Intel pronta a licenziare 20.000 persone

La strategia per risollevarsi dalla crisi passa attraverso l'eliminazione dei manager inutili.

Intel sta cercando di uscire dalla situazione di crisi in cui si trova e, come sempre accade in questi casi, una delle mosse che intende adottare è una riduzione drastica della forza lavoro. Secondo quanto riporta Reuters, la riduzione dovrebbe colpire oltre il 20% dei dipendenti, ossia più di 20.000 persone.

L'annuncio ufficiale è atteso nel corso di questa settimana e fa parte della strategia del nuovo CEO Lip-Bu Tan, che ha assunto il comando lo scorso mese proprio con l'obiettivo di rilanciare l'azienda in crisi.

Il piano complessivo di Tan prevede di eliminare la burocrazia interna e ridurre i costi, cancellando diversi livelli di management ritenuti ridondanti e riportando l'azienda a una cultura incentrata sui prodotti e sulla progettazione.

Le difficoltà di Intel non sono una novità. L'azienda ha subito perdite significative, con un rosso di 1,6 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre del 2024, e ha sospeso il dividendo; questa mossa ha scosso gli investitori e fatto crollare il titolo del 60% nel corso dell'anno, sempre secondo quanto riporta Reuters.

La divisione Intel Foundry, che produce chip per l'azienda e per clienti esterni, ha registrato una perdita di 2,8 miliardi di dollari nello stesso periodo, spingendo a speculazioni su una possibile vendita o separazione.

Nonostante le difficoltà, Intel sta cercando di guardare avanti. Sotto la guida di Tan, l'azienda ha nominato Sachin Katti come CTO e responsabile AI, e sta lavorando su progetti come i processori Nova Lake, che utilizzeranno il nuovo socket LGA1954 e potrebbero essere prodotti in parte da TSMC.