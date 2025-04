Fire TV stick, Amazon pronta a lasciare Android per Vega OS

Il sistema basato su Linux sarà montato anche sulle prossime Smart TV del colosso.

Amazon sta accelerando i piani per sostituire il suo sistema operativo Fire OS, basato su Android, con Vega OS, una nuova piattaforma basata su Linux.

Secondo quanto riportano le indiscrezioni raccolte da Lowpass, l'azienda prevede di lanciare il primo dispositivo - una Smart TV - con Vega OS entro la fine di quest'anno: giusto il tempo di convincere i maggiori sviluppatori a creare app per la piattaforma.

Vega OS, d'altra parte, non è esattamente inedito: è infatti già stato implementato sui tre dispositivi Echo Show 5, Echo Hub e Echo Spot. Nei sogni di Amazon, Vega OS ha davanti a sé un futuro in cui gestisce una vasta gamma di apparecchi: dai display intelligenti ai dispositivi per auto.

A differenza di Fire OS, che si basa sulla versione open-source di Android (l'AOSP), Vega è un sistema operativo proprietario basato su Linux, ottimizzato per dispositivi a basso consumo e con un focus su prestazioni e flessibilità.

Il Kepler SDK, il kit di sviluppo software per Vega, consente agli sviluppatori di creare app in React Native, un framework che Amazon sta promuovendo attivamente per semplificare lo sviluppo multipiattaforma.

Editori come Paramount, Rakuten e UKTV della BBC hanno già iniziato a realizzare app con Kepler; ma alcuni sviluppatori preferiscono adattare le loro web app piuttosto che investire pienamente nella nuova piattaforma.

Affinché Vega OS - che non supporta nativamente le app Android - abbia successo sulle Smart TV di Amazon e sulle Fire TV stick è fondamentale che l'ecosistema di applicazioni sia tanto ricco e variegato quanto gli utenti si aspettano: ossia deve quanto meno uguagliare quello di Fire OS.