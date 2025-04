Windows 11, chiudere un'app bloccata direttamente dalla barra

Ecco come attivare la nuova opzione.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-04-2025] Commenti (1)

Senza fare annunci, Microsoft ha aggiunto un'utile, nuova funzionalità a Windows 11: un'opzione che consente di chiudere le app bloccate direttamente dalla barra delle applicazioni, senza dover ricorrere a Gestione Attività.

Fino a oggi, gli utenti di Windows dovevano seguire un percorso un po' complesso per terminare un'applicazione che non rispondeva più: aprire Gestione Attività, cercare l'app in questione, cliccare con il tasto destro e selezionare Termina Attività dal menu contestuale.

L'opzione per terminare più rapidamente le app bloccate era in realtà presente in Windows 11 già da qualche tempo, ma finora non era funzionante: installando gli ultimi aggiornamenti la voce Termina Attività ora appare correttamente nel menu contestuale della app sulla barra.

La novità introdotta ora velocizza l'operazione: è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona dell'app bloccata presente sulla barra delle applicazioni e scegliere Termina Attività (End Task).

Tuttavia, questa opzione non è attiva per impostazione predefinita. Perché appaia è è necessario attivarla manualmente andando su Impostazioni -> Sistema -> Per sviluppatori e abilitare l'interruttore Termina attività. Una volta attivata, l'opzione appare nel menu contestuale di qualsiasi app sulla barra delle applicazioni.