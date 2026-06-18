Carta d'identità, niente scadenza il 3 agosto

Il Governo salva la carta d'identità cartacea: addio rimandato e transizione più graduale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-06-2026] Commenti

Il Governo ha deciso di mantenere in vigore la carta d'identità cartacea, rinviando l'ipotesi di una sua eliminazione e confermando che il documento tradizionale continuerà a essere rilasciato accanto alla versione elettronica. La decisione è stata formalizzata nel Consiglio dei Ministri n. 178, che ha approvato un intervento normativo volto a garantire la continuità del servizio e a evitare disagi ai cittadini in una fase in cui la digitalizzazione dei documenti è ancora in corso. Il provvedimento chiarisce che la carta d'identità cartacea resta valida come documento di riconoscimento e potrà essere emessa nei casi previsti dalla normativa, in particolare quando non sia possibile rilasciare la CIE per motivi tecnici o per urgenze documentate. La misura risponde alle richieste di numerosi enti locali, che avevano segnalato difficoltà operative legate ai tempi di rilascio della versione elettronica.

Il Governo ha scelto di intervenire per evitare che la progressiva digitalizzazione dei documenti creasse situazioni di blocco o ritardi nei Comuni con minori risorse tecnologiche. La carta cartacea continuerà quindi a rappresentare un'alternativa immediata nei casi in cui la CIE non possa essere prodotta in tempi utili. Il comunicato del Consiglio dei Ministri specifica che la decisione si inserisce in un quadro più ampio di revisione dei servizi anagrafici, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle procedure e garantire uniformità sul territorio nazionale. La proroga dell'utilizzo del documento cartaceo è considerata una misura transitoria, in attesa del completamento delle infrastrutture necessarie a sostenere pienamente il sistema digitale.

La carta d'identità cartacea continuerà quindi a essere rilasciata anche per i cittadini che necessitano di un documento immediato per motivi di viaggio, salute o sicurezza. La normativa vigente prevede già questa possibilità, ma il nuovo intervento rafforza la continuità del servizio, evitando interpretazioni restrittive da parte degli uffici anagrafici. Il governo ha inoltre confermato che la CIE rimane il documento principale e che gli investimenti per la sua diffusione proseguiranno. L'obiettivo dichiarato è aumentare la capacità produttiva e ridurre i tempi di attesa, che in alcune aree del Paese risultano ancora elevati. La coesistenza dei due formati è quindi considerata una soluzione temporanea ma necessaria.

Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato misure relative alla semplificazione amministrativa, che includono interventi sui procedimenti digitali e sulla gestione dei servizi pubblici. La decisione sulla carta d'identità si colloca all'interno di questo pacchetto, come elemento volto a garantire continuità durante la transizione. La proroga del documento cartaceo non modifica le norme sulla validità e sulla durata del documento, che restano invariate. La carta cartacea mantiene la stessa validità legale della CIE, pur non offrendo le funzionalità elettroniche di quest'ultima, come l'autenticazione digitale e l'accesso ai servizi online.

Il Governo ha ribadito che la scelta non rappresenta un passo indietro nella digitalizzazione, ma una misura tecnica per evitare disservizi. La transizione verso documenti completamente digitali richiede infatti un'infrastruttura uniforme e una capacità produttiva adeguata, elementi che in alcune aree non sono ancora pienamente garantiti. La decisione è stata accolta positivamente da diversi Comuni, che avevano segnalato criticità nella gestione delle richieste di CIE. La possibilità di continuare a rilasciare il documento cartaceo consente di mantenere un livello di servizio stabile durante la fase di adeguamento tecnologico.