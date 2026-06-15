Il simulatore di volo di Google Earth



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-06-2026]

google earth simulatore volo

C'è un vero e proprio simulatore di volo in Google Earth, accessibile direttamente dal browser: si tratta di una funzione sperimentale che consente di sorvolare qualsiasi area del pianeta utilizzando immagini satellitari, modelli tridimensionali e dati geografici caricati in streaming. Per utilizzarlo è necessario aprire la versione web di Google Earth, accedendo quindi alla sezione Explore Earth e selezionando la voce Simulatore di volo dal menu Strumenti. Il sistema posiziona immediatamente l'aereo in volo sopra la zona selezionata, evitando procedure di decollo o configurazioni preliminari.

Il simulatore utilizza una rappresentazione tridimensionale della Terra che viene caricata dinamicamente durante il volo. Edifici 3D, rilievi e immagini ad alta risoluzione vengono trasmessi in streaming, con una qualità che dipende dalla velocità della connessione. Volando a velocità elevate possono verificarsi ritardi temporanei nel caricamento degli scenari, soprattutto nelle aree urbane più dense. I comandi sono basati su tastiera e mouse. La spinta può essere aumentata con il tasto Pagina su e ridotta con Pagina giù, mentre le frecce direzionali controllano assetto e rollio. Un clic all'interno della simulazione attiva o disattiva il controllo tramite mouse, che consente anche di regolare la velocità attraverso un indicatore a schermo. In caso di impatto con il terreno, il sistema mostra un messaggio che invita a riavviare il volo da una quota sicura.

La fisica di volo è volutamente semplificata. Il simulatore non riproduce dinamiche complesse e non è progettato per l'addestramento, ma per un'esplorazione occasionale del territorio. L'obiettivo principale è permettere agli utenti di osservare il mondo dall'alto sfruttando il patrimonio cartografico di Google, più che simulare un'esperienza di volo realistica. La funzione non è disponibile su smartphone o tablet. Google specifica che il simulatore è accessibile esclusivamente dalla versione web desktop, poiché richiede risorse grafiche e di rete non supportate dalle versioni mobili. La limitazione riguarda anche la versione installabile di Google Earth, che non include la nuova modalità.

Il simulatore utilizza immagini satellitari e modelli 3D aggiornati, gli stessi impiegati per la navigazione geografica tradizionale. Durante il volo è possibile passare dalla visualizzazione standard alla modalità satellitare per ottenere un livello di dettaglio più elevato. Google ha confermato la disponibilità globale della funzione tramite un annuncio pubblico, accompagnato da un video dimostrativo: «Abbiamo recentemente aggiunto molte delle nostre funzionalità professionali più avanzate alla versione web», indicando che il simulatore è parte di un aggiornamento più ampio della piattaforma.

Sullo stesso tema:
Google Earth offre i timelapse per capire meglio come cambia il mondo
Google Earth Timelapse, l'evoluzione della Terra dal 1984 a oggi
Google Earth VR, esplorare il mondo con la realtà virtuale
Antibufala: un UFO riemerge dal ghiaccio in Antartide!

Poiché si tratta di una modalità sperimentale, è possibile che ci siano modifiche in futuro. Google segnala che la funzione è ancora in fase di test e che alcune caratteristiche potrebbero cambiare o essere rimosse: gli utenti sono invitati a consultare la documentazione ufficiale per l'elenco aggiornato dei comandi e delle limitazioni.

Articoli suggeriti:
Google Earth sorveglia gli allevamenti ittici
Cartoline da Google Earth
Esplorare il corpo umano con Google
Google Earth dentro Google Maps

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Milano in 3D su Google Earth
Creare edifici 3D per Google Earth e Maps

Commenti all'articolo (1)

{misuno}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
15-6-2026 20:22
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Questo sondaggio è stato visto sul sito di un ristorante a domicilio: Qual è il motivo principale per cui hai fatto un ordine nel nostro ristorante online?
Ho cliccato su un annuncio o un banner pubblicitario.
Avevo un coupon o un buono sconto.
Me l'ha raccomandato un amico o un parente.
Me l'ha suggerito un collega di lavoro.
Avevo già ordinato qui e mi ero trovato bene.
Dalle immagini i piatti proposti sembravano appetitosi.
Altro, specificare --> "AVEVO FAME"

Mostra i risultati (633 voti)
Giugno 2026
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 15 giugno
2026
La tecnologia come tramonto della mente
2025
Sistemi troppo complessi e fallimenti inevitabili
2024
Windows 11? È solo un'estensione di Windows 10
2023
Due anni senza Google
2022
Adobe, prove di Photoshop gratuito per tutti
2021
Windows 11, i primi screenshot sfuggono in Rete
2018
Lo smartphone pieghevole di Samsung con doppio display
2017
Microsoft, patch di sicurezza anche per Windows Xp
2016
OnePlus 3, ottimo smartphone a prezzo contenuto
2015
Transformer Book, l'ibrido tablet/notebook con Windows 10
2014
La torre fatta coi Lego più alta del mondo
2013
Come bloccare qualunque dispositivo Android
2012
Il Grande Fratello regna in Inghilterra
2011
Il tablet da 25 euro
2010
AVG per ripristinare i sistemi infetti
2009
Google Fusion Tables
2008
Al cinema con Paulo Coelho
2006
La sfida fotografica dell'Olimpo
2005
Scadenze Internet
2004
Arriva il videotelefono di Telecom Italia
2003
Google spione?
2002
La Moratti e il black out tecnologico
2001
Acrobat Reader sbarca su Palm OS
Olimpo Informatico


 
web metrics