Il simulatore di volo di Google Earth

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-06-2026] Commenti (1)

C'è un vero e proprio simulatore di volo in Google Earth, accessibile direttamente dal browser: si tratta di una funzione sperimentale che consente di sorvolare qualsiasi area del pianeta utilizzando immagini satellitari, modelli tridimensionali e dati geografici caricati in streaming. Per utilizzarlo è necessario aprire la versione web di Google Earth, accedendo quindi alla sezione Explore Earth e selezionando la voce Simulatore di volo dal menu Strumenti. Il sistema posiziona immediatamente l'aereo in volo sopra la zona selezionata, evitando procedure di decollo o configurazioni preliminari.

Il simulatore utilizza una rappresentazione tridimensionale della Terra che viene caricata dinamicamente durante il volo. Edifici 3D, rilievi e immagini ad alta risoluzione vengono trasmessi in streaming, con una qualità che dipende dalla velocità della connessione. Volando a velocità elevate possono verificarsi ritardi temporanei nel caricamento degli scenari, soprattutto nelle aree urbane più dense. I comandi sono basati su tastiera e mouse. La spinta può essere aumentata con il tasto Pagina su e ridotta con Pagina giù, mentre le frecce direzionali controllano assetto e rollio. Un clic all'interno della simulazione attiva o disattiva il controllo tramite mouse, che consente anche di regolare la velocità attraverso un indicatore a schermo. In caso di impatto con il terreno, il sistema mostra un messaggio che invita a riavviare il volo da una quota sicura.

La fisica di volo è volutamente semplificata. Il simulatore non riproduce dinamiche complesse e non è progettato per l'addestramento, ma per un'esplorazione occasionale del territorio. L'obiettivo principale è permettere agli utenti di osservare il mondo dall'alto sfruttando il patrimonio cartografico di Google, più che simulare un'esperienza di volo realistica. La funzione non è disponibile su smartphone o tablet. Google specifica che il simulatore è accessibile esclusivamente dalla versione web desktop, poiché richiede risorse grafiche e di rete non supportate dalle versioni mobili. La limitazione riguarda anche la versione installabile di Google Earth, che non include la nuova modalità.

Il simulatore utilizza immagini satellitari e modelli 3D aggiornati, gli stessi impiegati per la navigazione geografica tradizionale. Durante il volo è possibile passare dalla visualizzazione standard alla modalità satellitare per ottenere un livello di dettaglio più elevato. Google ha confermato la disponibilità globale della funzione tramite un annuncio pubblico, accompagnato da un video dimostrativo: «Abbiamo recentemente aggiunto molte delle nostre funzionalità professionali più avanzate alla versione web», indicando che il simulatore è parte di un aggiornamento più ampio della piattaforma.

Poiché si tratta di una modalità sperimentale, è possibile che ci siano modifiche in futuro. Google segnala che la funzione è ancora in fase di test e che alcune caratteristiche potrebbero cambiare o essere rimosse: gli utenti sono invitati a consultare la documentazione ufficiale per l'elenco aggiornato dei comandi e delle limitazioni.