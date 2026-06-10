Così i truffatori sfruttano ChatGPT

Siti fake e domini fraudolenti nei risultati dell'IA.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-06-2026]

scammer chatgpt poisoning
Foto di Vitaly Gariev.

Gli scammer hanno trovato il modo per portare avanti le proprie truffe tramite sistemi come ChatGPT, riuscendo a far comparire i loro siti di e‑commerce falsi all'interno dei risultati generati da strumenti basati su modelli linguistici, sfruttando la capacità delle piattaforme di sintetizzare informazioni e proporre link diretti agli utenti. L'inserimento di domini fraudolenti nelle risposte consente ai truffatori di intercettare ricerche legate a prodotti popolari e di indirizzare gli utenti verso pagine che imitano in modo accurato negozi reali.

L'allarme viene da Ask Silver: le analisi mostrano che alcuni risultati generati da ChatGPT includono collegamenti a copie quasi identiche dei siti di marchi noti attivi in vari settori, dai rivenditori di borse alle catene di arredamento. I domini utilizzati riproducono nomi e strutture grafiche dei siti originali, con differenze minime e difficili da individuare a un primo sguardo. Le pagine proponevano sconti fino all'80%, una strategia tipica delle campagne fraudolente che puntano a massimizzare il numero di acquisti prima che il dominio venga segnalato o rimosso. I siti clonati accettano ordini e pagamenti senza tuttavia spedire alcun prodotto, trattenendo i dati delle carte di credito degli acquirenti. La combinazione tra layout credibile, prezzi molto bassi e apparente legittimità dei link generati dall'IA aumenta significativamente la probabilità che gli utenti completino l'acquisto senza ulteriori verifiche.

Anna Jones, rappresentante di Ask Silver, ha dichiarato che «il modello linguistico potrebbe essere stato avvelenato», riferendosi alla possibilità che contenuti manipolati siano stati introdotti nei dati utilizzati dal sistema. La tecnica, nota come data poisoning, include la creazione di pagine web appositamente progettate per essere indicizzate e riproposte dagli strumenti di generazione automatica. La presenza di link fraudolenti nelle risposte dell'IA evidenzia un problema più ampio legato al modo in cui gli utenti stanno cambiando le proprie abitudini di ricerca. Gli strumenti basati su modelli linguistici tendono a ridurre la complessità del processo informativo, fornendo risposte dirette e link immediatamente cliccabili. Questo comportamento, se sfruttato da attori malevoli, può trasformarsi in un vettore di rischio significativo.

Le analisi mostrano che i siti fraudolenti non si limitano a imitare l'aspetto dei negozi reali, ma integrano anche sistemi di pagamento apparentemente legittimi. L'obiettivo è rendere l'esperienza d'acquisto indistinguibile da quella autentica fino al momento in cui l'utente si accorge della mancata consegna o di addebiti non autorizzati. Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di proliferazione di siti di e‑commerce falsi, già diffusi sul web tradizionale e ora capaci di sfruttare anche i canali generativi dell'IA. La velocità con cui questi domini vengono creati e rimossi rende difficile un intervento tempestivo da parte dei servizi di sicurezza e delle piattaforme di hosting.

Consigliamo la lettura di:
Microsoft, account ufficiale usato per inviare spam credibile
L'IA può estrarre le impronte digitali da foto ad alta definizione
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
Phishing, svolta UE: le banche dovranno rimborsare subito le vittime

Diventa quindi chiaro come sia necessario rafforzare i controlli sui contenuti utilizzati per addestrare i modelli linguistici e sulla possibilità di introdurre sistemi di verifica più rigorosi per i link proposti nelle risposte generate. L'evoluzione delle tecniche di manipolazione suggerisce che i truffatori continueranno a sfruttare ogni vulnerabilità disponibile per raggiungere un numero crescente di potenziali vittime.

Articoli suggeriti:
Chiamate mute in aumento: così i truffatori filtrano i numeri e preparano a...
PayPal, email autentiche usate dagli scammer per ingannare gli utenti con falsi ...
La vecchietta digitale che fa perdere tempo ai truffatori telefonici
IA, clonare le voci per truffare il prossimo è un gioco da ragazzi

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)


zeross
Lo dicevo già molti anni fa che fornire alle IA, dati contraffatti, falsi, potenzialmente inesatti li avrebbe portati sul lungo termine a proporre a loro volta risultati errati e quindi economicamente irrilevanti ed inutili. All'epoca sono stato sbeffeggiato, ma ora a distanza di anni il tempo è galantuomo e mi da ragione. Più ci saranno... Leggi tutto
10-6-2026 16:45
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale tra questi due candidati assumeresti?
Il primo ha più esperienza e competenze specifiche.
Il secondo è particolarmente brillante e ha un grande potenziale.

Mostra i risultati (1335 voti)
Giugno 2026
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 10 giugno
2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
2025
Commodore è pronta a vendersi a un fan: potrebbe finire nelle mani di uno y...
2024
HP, un BIOS difettoso rende inutilizzabili i ProBook
2023
Schede madri Gigabyte con la backdoor, ecco i firmware aggiornati
2022
Il malware per Linux quasi impossibile da individuare
2021
Vivaldi 4 integra email, feed RSS, calendario e traduttore
2020
Zoom e la privacy ''alla cinese''
2019
La NSA: fate come dice Microsoft e installate la patch per EternalBlue
2018
BlackBerry KEY2, lo smartphone Android più sicuro al mondo
2017
Dai gattini bonsai alla disinformazione pianificata
2016
Funghetti magici contro la depressione
2015
Riutilizzare le vecchie batterie dei telefonini si può
2014
La storia del barbone che sviluppa app di successo
2013
Anche in Italia il governo ci può spiare come negli USA
2012
Il sito per vedere i film con gli amici
2011
Il PlayBook di RIM tra un mese in Italia
2010
In prova: Dymo LabelManager 260P
2009
La casa del futuro è già tra noi
2008
Un case spazioso per chi vuole le massime prestazioni
2004
Anche Tiscali contro il P2P
2003
La scomparsa dell'Italia industriale
2001
Le imprese del centro-sud in esposizione a Roma.
Olimpo Informatico


 
web metrics