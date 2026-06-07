Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps

Chi non è ancora raggiunto dalla fibra ora ha un'offerta dedicata.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-06-2026]

iliad offerta fwa
Foto di Vitaly Gariev.

Iliad ha annunciato la sua prima offerta FWA (Fixed Wireless Access) per la connettività domestica, introducendo un servizio che permette di accedere a Internet anche in assenza di fibra ottica. L'operatore entra così nel mercato delle connessioni wireless fisse con una soluzione basata sulle reti mobili 4G e 5G, utilizzando un modem dedicato progettato per funzionare senza richiedere particolari installazioni tecniche.

L'offerta prevede un costo mensile di 19,99 euro per chi è già cliente di un'offerta Iliad Mobile e di 24,99 euro per i nuovi utenti, con velocità dichiarate fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il servizio utilizza un router indoor fornito in comodato d'uso, dotato di antenne integrate L'attivazione richiede esclusivamente l'inserimento della SIM e il collegamento alla rete elettrica, senza interventi esterni o configurazioni complesse. Il modem supporta la gestione automatica delle frequenze e seleziona dinamicamente la combinazione più efficiente tra 4G e 5G. Iliad specifica che le prestazioni effettive dipendono dalla copertura radio della zona, dalla distanza dalla cella e dalle condizioni di congestione della rete. Il servizio non prevede limiti di traffico, ma l'operatore si riserva la possibilità di applicare politiche di gestione in caso di saturazione.

Durante la presentazione, un portavoce dell'azienda ha dichiarato che «l'obiettivo è offrire una connessione stabile e semplice da attivare anche nelle zone dove la fibra non è ancora disponibile», una frase che, tradotta, evidenzia l'intenzione di ampliare la copertura dei servizi domestici. L'offerta è pensata per utenti che necessitano di una soluzione immediata o che vivono in aree non raggiunte dalle infrastrutture cablate. Il router è compatibile con Wi‑Fi 6 e si può gestire tramite un'applicazione dedicata che consente anche di monitorare la qualità del segnale, configurare la rete e individuare la posizione ottimale del modem all'interno dell'abitazione. La copertura FWA è attualmente disponibile in un numero selezionato di aree, con un'espansione progressiva prevista nei prossimi mesi.

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