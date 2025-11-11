Iliad, le SIM Express adesso si comprano in migliaia di edicole italiane

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-11-2025] Commenti (1)

Attivo in Italia dal 2018, l'operatore mobile francese Iliad ha esteso la propria rete di distribuzione fisica introducendo la vendita delle SIM Express nelle principali edicole del Paese. Queste si aggiungono ai canali esistenti e porta il totale dei punti vendita a oltre 9.000 unità, tra cui supermercati, ipermercati, librerie e negozi di elettronica. L'obiettivo è rendere l'accesso alle offerte Iliad più immediato e capillare, sfruttando la presenza diffusa delle edicole per intercettare utenti in contesti quotidiani come l'acquisto di giornali o riviste. Il distributore incaricato per questo canale è RP Servizi: esso gestisce la logistica nelle edicole selezionate garantendo una copertura uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le SIM Express rappresentano un formato ibrido che combina vendita fisica con attivazione digitale, progettato per minimizzare i tempi. Il processo è strutturato in due fasi distinte: l'acquisto avviene direttamente in cassa presso un'edicola aderente; qui la SIM viene pagata come un prodotto ordinario, senza necessità di assistenza specializzata. Nello scontrino emesso viene incluso un codice PIN univoco che funge da chiave per l'attivazione, recuperabile via email tramite un'apposita procedura in caso di smarrimento. L'utente si collega poi alla pagina Atttiva del sito di Iliad, inserisce il PIN e seleziona l'offerta desiderata tra quelle disponibili.

Per localizzare i punti vendita Iliad mette a disposizione una mappa interattiva sul sito ufficiale, con filtri per tipologia di canale e prossimità geografica. Le SIM supportano la rete 5G di Iliad: essa copre circa il 95% della popolazione con velocità medie superiori ai 200 Mbps in aree urbane, secondo dati interni diffusi nel corso di quest'anno.

In questi anni la portata di Iliad si è estesa molto. Oltre alle edicole, il canale Express conta già più di 3.000 sedi in supermercati e affini, dove le SIM sono esposte negli scaffali delle ricariche telefoniche. Parallelamente gli Iliad Store - oltre 60 negozi diretti nelle principali città - offrono assistenza personalizzata con personale dedicato e le Simbox per attivazioni self-service. Gli Iliad Corner sono presenti in centri commerciali e grande distribuzione; combinano postazioni automatiche con supporto opzionale. Presenti nei negozi multimarca di telefonia, gli Iliad Space consentono non solo l'attivazione ma anche le ricariche e la ricezione di assistenza post-vendita.