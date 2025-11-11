Iliad, le SIM Express adesso si comprano in migliaia di edicole italiane



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-11-2025]

iliad sim express edicole
Foto di Claudio Schwarz.

Attivo in Italia dal 2018, l'operatore mobile francese Iliad ha esteso la propria rete di distribuzione fisica introducendo la vendita delle SIM Express nelle principali edicole del Paese. Queste si aggiungono ai canali esistenti e porta il totale dei punti vendita a oltre 9.000 unità, tra cui supermercati, ipermercati, librerie e negozi di elettronica. L'obiettivo è rendere l'accesso alle offerte Iliad più immediato e capillare, sfruttando la presenza diffusa delle edicole per intercettare utenti in contesti quotidiani come l'acquisto di giornali o riviste. Il distributore incaricato per questo canale è RP Servizi: esso gestisce la logistica nelle edicole selezionate garantendo una copertura uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le SIM Express rappresentano un formato ibrido che combina vendita fisica con attivazione digitale, progettato per minimizzare i tempi. Il processo è strutturato in due fasi distinte: l'acquisto avviene direttamente in cassa presso un'edicola aderente; qui la SIM viene pagata come un prodotto ordinario, senza necessità di assistenza specializzata. Nello scontrino emesso viene incluso un codice PIN univoco che funge da chiave per l'attivazione, recuperabile via email tramite un'apposita procedura in caso di smarrimento. L'utente si collega poi alla pagina Atttiva del sito di Iliad, inserisce il PIN e seleziona l'offerta desiderata tra quelle disponibili.

Per localizzare i punti vendita Iliad mette a disposizione una mappa interattiva sul sito ufficiale, con filtri per tipologia di canale e prossimità geografica. Le SIM supportano la rete 5G di Iliad: essa copre circa il 95% della popolazione con velocità medie superiori ai 200 Mbps in aree urbane, secondo dati interni diffusi nel corso di quest'anno.

In questi anni la portata di Iliad si è estesa molto. Oltre alle edicole, il canale Express conta già più di 3.000 sedi in supermercati e affini, dove le SIM sono esposte negli scaffali delle ricariche telefoniche. Parallelamente gli Iliad Store - oltre 60 negozi diretti nelle principali città - offrono assistenza personalizzata con personale dedicato e le Simbox per attivazioni self-service. Gli Iliad Corner sono presenti in centri commerciali e grande distribuzione; combinano postazioni automatiche con supporto opzionale. Presenti nei negozi multimarca di telefonia, gli Iliad Space consentono non solo l'attivazione ma anche le ricariche e la ricezione di assistenza post-vendita.

Ti raccomandiamo anche:
iPhone 17 Air supporta solo eSIM. Apple verso l'addio alla SIM fisica in Eur...
Iliad rinuncia al matrimonio con TIM: trattative chiuse "senza possibilità ...
Iliad vende iPhone ricondizionati e Samsung Galaxy nelle Simbox: acquisti rapidi...
Iliad, è arrivata l'app per smartphone

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)


interceptor
Non mi è chiaro quando viene verificata l'identità dell'acquirente della SIM... Come mi risulta imposto a tutti i gestori di telefonia mobile. O sono come i cellulari (qui SIM) usa e getta americani? O bisogna per forza passare da una attivazione online con invio dei propri dati anagrafici?
11-11-2025 15:59
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quanti dispositivi sono connessi al tuo Wi-Fi domestico?
Nessuno.
Da 1 a 2
Da 3 a 5
Da 6 a 10
Oltre 10

Mostra i risultati (3313 voti)
Novembre 2025
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 11 novembre
2024
Microsoft, perché sabotavi il Pannello di Controllo in Windows 95 e 98?
2023
Google, meno di un mese alla "grande pulizia" degli account
2022
I sandali usati di Steve Jobs all'asta per 80.000 dollari
2021
MediaWorld sotto attacco ransomware: hacker vogliono 200 milioni in bitcoin
2020
Lo strano bug che fa dimenticare le password a Windows 10
2018
Il dark mode serve davvero: fa risparmiare la batteria
2017
In prova: Amazon Fire Tv Stick - Basic Edition
2016
La GdF sequestra 152 siti di streaming: l'elenco completo
2015
Sfruttare l'energia dell'evaporazione adesso è possibile
2014
Hitler e le scie chimiche
2013
Il ''Senso Radar'' di Daredevil
2011
La Guardia di Finanza chiude Italian Share
2009
Network Space 2, il Nas versatile
2008
Il meglio del forum Windows XP
2007
Il cordless anti intercettazione
2006
Un Sms per la ricerca sul cancro
2004
La prima telecamera UMTS
2003
Quale sistema operativo in automobile?
Olimpo Informatico


 
web metrics