Microsoft rende open source la trilogia di Zork: il codice delle avventure testuali ora è pubblico



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-11-2025]

zork open source
Immagine: Microsoft.

Microsoft ha annunciato che la trilogia di Zork, una delle serie di avventure testuali più celebri della storia dei videogiochi, è stata resa open source. I tre titoli originali, sviluppati da Infocom tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, sono ora disponibili con licenza MIT, permettendo a sviluppatori, studenti e ricercatori di studiare direttamente il codice sorgente. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'Open Source Programs Office di Microsoft, il Team Xbox e Activision, con il supporto dell'Internet Archive.

Zork nacque come progetto universitario al MIT, prima di essere adattato da Infocom per i computer domestici. A causa delle limitazioni hardware dell'epoca, il gioco venne suddiviso in tre capitoli e reso compatibile con diversi sistemi grazie alla Z-Machine, una macchina virtuale che consentiva di eseguire lo stesso codice su piattaforme differenti. Questo approccio innovativo contribuì alla diffusione della serie su Apple II, IBM PC e altri sistemi, consolidando la reputazione di Infocom come pioniera della fiction interattiva.

La decisione di rendere open source la trilogia non riguarda gli asset commerciali, come la grafica, il packaging o i materiali promozionali, ma esclusivamente il codice. Nei repository pubblicati sono inclusi commenti, note e file che documentano il processo di sviluppo, offrendo una prospettiva unica sul lavoro degli sviluppatori di quegli anni. L'obiettivo dichiarato da Microsoft è favorire la preservazione digitale e l'educazione, piuttosto che modernizzare i giochi o introdurre nuove funzionalità.

Gli appassionati potranno comunque giocare alle versioni originali utilizzando strumenti come ZILF, un compilatore moderno per i file sorgente ZIL, e interpreti come Frotz o ZLR. Parallelamente, la trilogia resta disponibile in forma commerciale attraverso raccolte come The Zork Anthology su GOG: l'apertura del codice non intenda sostituire le edizioni ufficiali, ma affiancarle come risorsa storica e tecnica.

Proposte di lettura:
Pacchi anonimi e sex shop: la distribuzione "alternativa" di Wolfenstein 3D per ...
Il 90% dei giochi Windows ora funziona su Linux: Proton spinge la compatibilit&#...
Steam contro i videogiochi per adulti: cancellati decine di titoli ''hot...
Obsolescenza programmata dei videogiochi: Stop Killing Games supera il milione d...

La comunità di sviluppatori e archivisti ha accolto positivamente la notizia, sottolineando l'importanza di preservare il codice di titoli che hanno segnato un'epoca. In un contesto in cui molti giochi digitali rischiano di andare perduti per la chiusura di server o la mancanza di supporto, l'apertura di Zork rappresenta un passo significativo verso la tutela del patrimonio videoludico.

Microsoft ha chiarito che i contributi della comunità saranno accettati solo se documentati e limitati, per evitare di alterare la natura originale dei giochi. Questo approccio mira a mantenere intatta l'identità storica della trilogia, pur consentendo a ricercatori e studenti di esplorarne la struttura e di comprendere meglio le tecniche di programmazione dell'epoca.

Per approfondire:
Microsoft consiglia ai dipendenti licenziati di farsi consolare da ChatGPT e Cop...
IA e teenager: ai chatbot non si applica libertà d'espressione
Perso per sempre il codice sorgente di Fallout
La demo di Quake II generata in tempo reale dalla IA

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=q5ofhg49ZTI[/video] :jump:
22-11-2025 13:34
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come sarà il prossimo Pc che acquisterai?
Un desktop
Un notebook
Un netbook
Un tablet

Mostra i risultati (6116 voti)
Novembre 2025
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 22 novembre
2025
Le Ferrovie adottano la IA di Microsoft. 50.000 licenze Copilot per aumentare la...
2024
WhatsApp, la trascrizione dei messaggi vocali è realtà
2023
Dopo videochat con una bella ragazza, ora mi ricatta con le mie immagini intime
2022
Epson dice addio alle stampanti laser
2021
Solo speculazione nell'Opa di KKR su TIM
2020
Flash muore ma i giochini sopravviveranno nell'Internet Archive
2019
Il pickup elettrico di Tesla debutta con una figuraccia
2018
La guida ai gadget della IoT meno spioni, assistenti digitali compresi
2017
Bios, dal 2020 gli diremo addio
2016
Obama: Non posso graziare Edward Snowden
2015
Telegram blocca gli utenti pro-ISIS, ma come fa a riconoscerli?
2014
Interstellar, gli spoiler
2013
Cronofarmacologia: a che ora bere caffè durante il giorno?
2011
iPhone 5 più grande, iPad 3 in alta definizione
2010
Symantec: Stuxnet cova nell'ombra
2009
Il cellulare che diventa un microscopio
2008
Wake-Up Light, svegliatevi dolcemente
2006
La nuova frontiera delle lampadine
2005
Il filtro per i bambini
2004
Intervista a San Precario
2003
Parte l'i-mode di Wind
2002
Eutanasia di una televisione: il caso La7 e Telecom Italia
2001
Ciaociao CiaoWeb
Olimpo Informatico


 
web metrics