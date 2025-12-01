Collabora Office debutta su PC: la suite online basata su LibreOffice è ora disponibile offline



Collabora Productivity ha presentato una versione di Collabora Office per desktop, che porta l'esperienza di Collabora Online direttamente su computer con sistemi operativi Linux, Windows e macOS. La novità consente agli utenti di utilizzare la suite in locale, senza dipendere dal browser, mantenendo la stessa interfaccia e le stesse funzioni di collaborazione già disponibili nella versione online.

Collabora Office deriva dal codice di LibreOffice, di cui Collabora è uno dei principali contributori. L'azienda ha sviluppato una versione che sostiene di essere ottimizzata per la produttività e la collaborazione, con un'interfaccia moderna e semplificata. La nuova edizione garantisce piena compatibilità con i formati OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) utilizzati da Microsoft Office, oltre al supporto nativo per il formato OpenDocument (ODF).

La suite integra un layout a schede simile a quello della versione web, con un approccio più "contemporaneo" rispetto a quello dell'interfaccia standard di LibreOffice; sono stati invece rimossi componenti Java per ridurre il peso dell'installazione e migliorare le prestazioni. Collabora Office per desktop - spiega l'azienda - offre inoltre impostazioni più chiare e predefinite semplificate, pensate per ridurre la complessità e rendere l'esperienza più immediata.

Collabora Productivity ha sottolineato che questa versione non sostituisce la suite enterprise già disponibile ma rappresenta un'estensione dell'offerta. L'obiettivo è fornire agli utenti un ambiente familiare e integrato, capace di funzionare sia online che offline, con la possibilità di gestire documenti, fogli di calcolo e presentazioni in modo collaborativo. L'azienda britannica punta così a rafforzare la propria posizione come alternativa a Google Docs e Microsoft Office, offrendo strumenti gratuiti e compatibili con i principali standard del settore.

La disponibilità su Linux, Windows e macOS amplia notevolmente il bacino di utenti potenziali. La suite può essere scaricata e installata direttamente, garantendo un'esperienza uniforme su diverse piattaforme. Collabora Productivity ha comunque dichiarato che continuerà a contribuire al progetto LibreOffice, integrando le innovazioni sviluppate anche nella comunità open source.

