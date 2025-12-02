Fastweb e Vodafone si uniscono: la fusione ridisegna il panorama delle telecom italiane

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-12-2025] Commenti

L'operazione di fusione tra Fastweb e Vodafone, annunciata ufficialmente lo scorso 2 gennaio, sarà completata il prossimo 1 gennaio, come riporta un comunicato pubblicato da Fastweb sul suo sito. Il valore dell'impresa è stimato intorno agli 8 miliardi di euro, con ricavi annui previsti di circa 6 miliardi: ciò posiziona la nuova entità tra i leader del mercato con una quota del 30,1% nel mobile (superiore al 27,1% di TIM e al 23,7% di WindTre, secondo i dati AGCOM del dicembre 2024).

La guida della nuova società sarà affidata a Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb dal ottobre 2023; il processo di integrazione è già iniziato e continuerà a procedere per fasi graduali, con un'attenzione particolare sulla stabilità dei servizi per i clienti. I marchi Fastweb e Vodafone resteranno ancora separati per un certo tempo (Fastweb ha ottenuto l'uso del marchio Vodafone per ancora cinque anni), mentre già dallo scorso settembre è stato lanciato un portafoglio congiunto di tariffe allineate tra i due brand.

L'operazione che sarà finalizzata con l'inizio del prossimo anno non avrà risvolti tecnici: si tratterà infatti di rendere operativa la fusione delle due società sotto l'unica denominazione Fastweb S.p.A; ma dal punto di vista pratico, sugli utenti non avrà alcuna ricaduta.

«Siamo entusiasti di condividere con te una notizia che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della nostra azienda e del mercato delle telecomunicazioni in Italia» si legge nel comunicato. «A partire dal 1° gennaio 2026 Fastweb S.p.A. (di seguito "Fastweb") e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito "Vodafone Italia"), a seguito della fusione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, diventano un'unica realtà societaria sotto la denominazione di Fastweb S.p.A. Questa integrazione rappresenta un'opportunità straordinaria per offrirti servizi sempre più innovativi e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, continuando a garantire la qualità e l'affidabilità che da sempre contraddistinguono Fastweb e Vodafone Italia».