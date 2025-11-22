ChatGPT introduce le chat di gruppo. Fino a 20 persone, il chatbot fa da consulente



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-11-2025]

chatgpt chat gruppo

ChatGPT ha introdotto le chat di gruppo: è una funzionalità che consente a più utenti di partecipare alla stessa conversazione insieme all'assistente IA. Dopo una fase pilota avviata in Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Taiwan, l'azienda ha deciso di estendere l'accesso a tutti gli utenti che hanno effettuato il login con i piani Free, Go, Plus e Pro, con una distribuzione progressiva.

Per creare una chat di gruppo è sufficiente toccare l'icona della persona che si vuole aggiungere alla chat posta nell'angolo in alto a destra di una nuova conversazione o di una esistente. Aggiungendo partecipanti, ChatGPT genera automaticamente una copia della chat originale, lasciando intatta la versione privata. Gli inviti avvengono tramite un link condivisibile: chiunque lo riceva può entrare. Ogni membro del gruppo può a sua volta invitare altre persone, fino a un massimo di 20 partecipanti totali. Al primo ingresso in una chat di gruppo, l'utente deve configurare un profilo breve con nome, username e foto, per rendere visibile l'identità di chi scrive.

Le chat di gruppo appaiono in una sezione dedicata della barra laterale, separata dalle conversazioni individuali. All'interno funzionano come le chat standard: è possibile utilizzare la ricerca nel web, caricare file e immagini, generare contenuti visivi e dettare vocalmente. Secondo quanto afferma OpenAI, ChatGPT è stato addestrato per adattarsi alle dinamiche sociali multiple: segue il flusso della discussione, interviene solo quando ritiene opportuno e rimane altrimenti in silenzio. Gli utenti possono però forzare una risposta taggandolo esplicitamente con @ChatGPT o impostare una modalità in cui risponde unicamente su menzione.

Per quanto riguarda la privacy, OpenAI spiega che le chat di gruppo sono completamente isolate dalle conversazioni private. La memoria personale di ciascun utente non viene mai utilizzata né condivisa e nulla di quanto avviene nel gruppo contribuisce a creare nuove memorie individuali. Inoltre le istruzioni personalizzate e le impostazioni di account rimangono private. Ogni risposta generata dall'AI consuma i limiti del piano dell'utente a cui sta rispondendo, mentre i messaggi tra persone non hanno restrizioni.

Non perderti anche:
Studio Ghibli contro OpenAI: Sora accusata di violare il diritto d'autore
PayPal diventa il wallet di ChatGPT: il chatbot potrà fare acquisti (e paga...
OpenAI lancia ChatGPT Atlas: il browser con IA "comprende" il web e agisce per c...
ChatGPT includerà contenuti erotici, ma solo per gli adulti verificati

Secondo OpenAI, questa funzione è uno strumento per collaborare in contesti reali: pianificare viaggi o cene con amici, redigere documenti con colleghi, risolvere discussioni familiari o coordinare progetti scolastici e professionali. L'assistente può riassumere informazioni, confrontare opzioni, generare bozze o ricercare dati su richiesta, mantenendo il ruolo di "facilitatore" piuttosto che di protagonista costante. L'obiettivo evidente è trasformare ChatGPT da assistente individuale a piattaforma collaborativa; chi preferisce evitare inviti indesiderati può uscire dal gruppo in qualsiasi momento, perdendo però l'accesso alla cronologia.

Spunti di approfondimento:
ChatGPT, controlli parentali per tutelare i teenager: account collegati coi geni...
ChatGPT, verifica dell'età per tutelare i minori: predizione automatica...
ChatGPT: tutti lo usano per motivi personali. L'uso professionale è una...
Apertus: la IA svizzera open source che punta su trasparenza e privacy per il be...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quando fai la spesa, qual è tra questi il profilo in cui ti ritrovi maggiormente?
Vado dritto verso quello che devo comprare e non perdo tempo: guardo solo le caratteristiche del prodotto e quanto costa.
Leggo sempre attentamente le etichette dei prodotti.
Per me gli acquisti sono necessari per una vita piena e appagante.
Per me il prezzo è più importante della marca.
Preferisco essere servito piuttosto che servirmi da solo.

Mostra i risultati (1888 voti)
Novembre 2025
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 22 novembre
2025
Le Ferrovie adottano la IA di Microsoft. 50.000 licenze Copilot per aumentare la...
2024
WhatsApp, la trascrizione dei messaggi vocali è realtà
2023
Dopo videochat con una bella ragazza, ora mi ricatta con le mie immagini intime
2022
Epson dice addio alle stampanti laser
2021
Solo speculazione nell'Opa di KKR su TIM
2020
Flash muore ma i giochini sopravviveranno nell'Internet Archive
2019
Il pickup elettrico di Tesla debutta con una figuraccia
2018
La guida ai gadget della IoT meno spioni, assistenti digitali compresi
2017
Bios, dal 2020 gli diremo addio
2016
Obama: Non posso graziare Edward Snowden
2015
Telegram blocca gli utenti pro-ISIS, ma come fa a riconoscerli?
2014
Interstellar, gli spoiler
2013
Cronofarmacologia: a che ora bere caffè durante il giorno?
2011
iPhone 5 più grande, iPad 3 in alta definizione
2010
Symantec: Stuxnet cova nell'ombra
2009
Il cellulare che diventa un microscopio
2008
Wake-Up Light, svegliatevi dolcemente
2006
La nuova frontiera delle lampadine
2005
Il filtro per i bambini
2004
Intervista a San Precario
2003
Parte l'i-mode di Wind
2002
Eutanasia di una televisione: il caso La7 e Telecom Italia
2001
Ciaociao CiaoWeb
Olimpo Informatico


 
web metrics