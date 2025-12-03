Windows 11, l'icona della password svanisce nel nulla

Microsoft conferma il fastidioso bug al login.

Microsoft ha confermato l'esistenza di un'anomalia nella schermata di blocco di Windows 11 che coinvolge l'icona dedicata all'accesso tramite password. Emerso in seguito all'installazione dell'aggiornamento di anteprima KB5064081, questo difetto rende l'icona completamente invisibile per gli utenti che hanno configurato più metodi di autenticazione sul proprio dispositivo, i quali presumono di non poter più effettuare l'accesso tramite password.

Le versioni colpite sono specificamente Windows 11 24H2 e 25H2, dove l'interfaccia utente non riesce a creare correttamente l'elemento grafico, pur mantenendone la piena funzionalità sottostante. Il problema si manifesta in modo selettivo: l'icona della password appare solo quando sono abilitate opzioni multiple di login come il PIN di Windows Hello, il riconoscimento biometrico tramite impronta digitale o volto, o l'uso di chiavi di sicurezza fisiche. In assenza di queste configurazioni aggiuntive, il campo password viene mostrato direttamente senza bisogno di un'icona dedicata, evitando così il malfunzionamento.

Quando presente l'icona dovrebbe comparire all'interno del menu Opzioni di accesso sulla schermata di blocco, permettendo all'utente di selezionarla per passare all'inserimento delle credenziali testuali. Con il bug attivo lo spazio appare vuoto, creando una situazione che può confondere chi non sia abituato a esplorare l'interfaccia con il cursore. Nonostante l'assenza del simbolo grafico, il controllo interattivo rimane operativo. Microsoft spiega nei suoi documenti che, spostando il mouse sull'area approssimativa in cui l'icona dovrebbe trovarsi - tipicamente in fondo alla lista delle opzioni di login - il cursore cambia forma per indicare un elemento cliccabile, anche se non visibile.

Un clic in quel punto attiva il campo di immissione della password, consentendo l'accesso al sistema senza ulteriori ostacoli. Le cause del bug non sono state dettagliate pubblicamente da Microsoft: appaiono legate a modifiche nel codice di gestione dell'interfaccia utente introdotte con KB5064081, un aggiornamento opzionale mirato a miglioramenti cumulativi non critici per la sicurezza. Il problema è stato segnalato da svariati utenti a partire da fine agosto ma ha guadagnato visibilità solo nelle ultime settimane, con l'aggiornamento dei documenti di supporto Microsoft.

Dal punto di vista dell'impatto, il bug non rappresenta una minaccia per la sicurezza, poiché l'autenticazione multifattore e le credenziali rimangono protette come sempre. Tuttavia solleva preoccupazioni sull'usabilità e sull'accessibilità. In particolare, per utenti con disabilità motorie o che dipendono da tecnologie assistive - come screen reader o ingranditori - l'assenza di un marcatore visivo può complicare la navigazione, rendendo l'utilizzo del mouse meno intuitivo.

Per mitigare il problema in attesa di una risoluzione definitiva, Microsoft raccomanda di affidarsi al "segnaposto" invisibile: posizionare il cursore nella parte bassa del pannello delle opzioni di login e cliccare sull'area vuota. In alternativa gli utenti possono temporaneamente disabilitare metodi di autenticazione secondari - per esempio, rimuovendo il PIN dalle impostazioni di account - per far apparire direttamente il campo password, anche se questa non è una soluzione permanente e riduce la comodità quotidiana. Microsoft ha indicato che i team di sviluppo stanno indagando la radice del problema e integreranno una patch in un aggiornamento futuro, potenzialmente già nel prossimo ciclo mensile di dicembre.