Windows 11, l'icona della password svanisce nel nulla

Microsoft conferma il fastidioso bug al login.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-12-2025]

windows icona invisibile password login
Foto di Micah Williams.

Microsoft ha confermato l'esistenza di un'anomalia nella schermata di blocco di Windows 11 che coinvolge l'icona dedicata all'accesso tramite password. Emerso in seguito all'installazione dell'aggiornamento di anteprima KB5064081, questo difetto rende l'icona completamente invisibile per gli utenti che hanno configurato più metodi di autenticazione sul proprio dispositivo, i quali presumono di non poter più effettuare l'accesso tramite password.

Le versioni colpite sono specificamente Windows 11 24H2 e 25H2, dove l'interfaccia utente non riesce a creare correttamente l'elemento grafico, pur mantenendone la piena funzionalità sottostante. Il problema si manifesta in modo selettivo: l'icona della password appare solo quando sono abilitate opzioni multiple di login come il PIN di Windows Hello, il riconoscimento biometrico tramite impronta digitale o volto, o l'uso di chiavi di sicurezza fisiche. In assenza di queste configurazioni aggiuntive, il campo password viene mostrato direttamente senza bisogno di un'icona dedicata, evitando così il malfunzionamento.

Quando presente l'icona dovrebbe comparire all'interno del menu Opzioni di accesso sulla schermata di blocco, permettendo all'utente di selezionarla per passare all'inserimento delle credenziali testuali. Con il bug attivo lo spazio appare vuoto, creando una situazione che può confondere chi non sia abituato a esplorare l'interfaccia con il cursore. Nonostante l'assenza del simbolo grafico, il controllo interattivo rimane operativo. Microsoft spiega nei suoi documenti che, spostando il mouse sull'area approssimativa in cui l'icona dovrebbe trovarsi - tipicamente in fondo alla lista delle opzioni di login - il cursore cambia forma per indicare un elemento cliccabile, anche se non visibile.

Un clic in quel punto attiva il campo di immissione della password, consentendo l'accesso al sistema senza ulteriori ostacoli. Le cause del bug non sono state dettagliate pubblicamente da Microsoft: appaiono legate a modifiche nel codice di gestione dell'interfaccia utente introdotte con KB5064081, un aggiornamento opzionale mirato a miglioramenti cumulativi non critici per la sicurezza. Il problema è stato segnalato da svariati utenti a partire da fine agosto ma ha guadagnato visibilità solo nelle ultime settimane, con l'aggiornamento dei documenti di supporto Microsoft.

Ti raccomandiamo anche:
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
Louvre, sistemi obsoleti e password banali. Quella della sorveglianza era "Louvr...
Video come sfondi animati per il desktop. Windows 11 riporta in vita una funzion...
Windows 11, addio all'ultima scappatoia per evitare l'account online

Dal punto di vista dell'impatto, il bug non rappresenta una minaccia per la sicurezza, poiché l'autenticazione multifattore e le credenziali rimangono protette come sempre. Tuttavia solleva preoccupazioni sull'usabilità e sull'accessibilità. In particolare, per utenti con disabilità motorie o che dipendono da tecnologie assistive - come screen reader o ingranditori - l'assenza di un marcatore visivo può complicare la navigazione, rendendo l'utilizzo del mouse meno intuitivo.

Per mitigare il problema in attesa di una risoluzione definitiva, Microsoft raccomanda di affidarsi al "segnaposto" invisibile: posizionare il cursore nella parte bassa del pannello delle opzioni di login e cliccare sull'area vuota. In alternativa gli utenti possono temporaneamente disabilitare metodi di autenticazione secondari - per esempio, rimuovendo il PIN dalle impostazioni di account - per far apparire direttamente il campo password, anche se questa non è una soluzione permanente e riduce la comodità quotidiana. Microsoft ha indicato che i team di sviluppo stanno indagando la radice del problema e integreranno una patch in un aggiornamento futuro, potenzialmente già nel prossimo ciclo mensile di dicembre.

Per approfondire:
Windows, gli aggiornamenti di gennaio causano un'infinità di problemi
L'aggiornamento di Windows che impedisce di avviare Linux
Windows 11 24H2 cripta tutti i drive all'insaputa dell'utente
Windows 11, l'aggiornamento blocca Windows Hello

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{utente anonimo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
3-12-2025 00:16
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quando fai la spesa, qual è tra questi il profilo in cui ti ritrovi maggiormente?
Vado dritto verso quello che devo comprare e non perdo tempo: guardo solo le caratteristiche del prodotto e quanto costa.
Leggo sempre attentamente le etichette dei prodotti.
Per me gli acquisti sono necessari per una vita piena e appagante.
Per me il prezzo è più importante della marca.
Preferisco essere servito piuttosto che servirmi da solo.

Mostra i risultati (1891 voti)
Dicembre 2025
n. 4032 del 03-12-2025
Collabora Office debutta su PC: la suite online basata su LibreOffice è ora disponibile offline
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 dicembre
2025
Windows 11, l'icona della password svanisce nel nulla
2024
Windows 11 perde utenti nonostante gli sforzi di Microsoft
2022
La settimana lavorativa di quattro giorni è un successo
2021
Apple e i MacBook Pro che non si ricaricano da spenti
2020
L'iPhone 12 perde la connessione all'improvviso
2019
L'SSD che schiatta dopo 32.768 ore
2018
Huawei sta sviluppando un'alternativa ad Android, ed è a buon punto
2017
Settimana difficile per gli informatici
2016
Parte la Tv di Vivendi sugli smartphone Tim
2015
Organo del mare genera musica dalle onde
2014
Caduti nella Rete: bufale e disinformazione scientifica
2013
Nutrima, la bilancia che ti dice se il cibo è fresco
2012
Telecom, blackout dell'ADSL in tutta Italia
2011
Una server farm in casa... al posto della caldaia
2010
I buchi di Winamp
2009
Hp e Symantec offrono il backup online
2008
Il meglio del forum VoIP
2007
I lavoratori Telecom sospendono lo sciopero
2005
Venti milioni di italiani in Rete
2004
Progetto GIG: la Rete a scopi bellici
2003
Il modem è Bluetooth
2002
La Tv faidate di FastWeb
Olimpo Informatico


 
web metrics