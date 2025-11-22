Le Ferrovie adottano la IA di Microsoft. 50.000 licenze Copilot per aumentare la produttività



Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha annunciato una «partnership strategica» con Microsoft finalizzata all'adozione su larga scala di soluzioni di intelligenza artificiale, con particolare attenzione a Microsoft 365 Copilot. L'accordo prevede la distribuzione di questo assistente AI integrato nelle applicazioni di produttività a oltre 50.000 dipendenti del gruppo, accompagnata da specifici programmi di formazione per sviluppare competenze nell'uso dell'intelligenza artificiale. La collaborazione si inserisce nel Piano Strategico 2025-2029 di FS, che punta a una profonda trasformazione digitale del settore ferroviario e della mobilità collettiva.

Microsoft 365 Copilot sarà utilizzato per automatizzare attività ripetitive, generare riassunti, redigere documenti, analizzare dati e supportare decisioni quotidiane all'interno di strumenti come Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook. L'obiettivo dichiarato è liberare tempo per i «compiti a maggior valore aggiunto», migliorando l'efficienza operativa complessiva e favorendo un'evoluzione culturale verso l'innovazione responsabile. I dipendenti avranno accesso anche ad agenti AI specializzati, progettati per ottimizzare processi specifici del settore trasporti: dalla gestione della manutenzione infrastrutturale al monitoraggio dei servizi passeggeri.

L'iniziativa non si limita alla sola adozione tecnologica: è previsto un percorso strutturato per accompagnare il personale nel cambiamento, con l'intento di «valorizzare le competenze umane e posizionare le persone al centro della transizione digitale». Questo aspetto è stato sottolineato sia dall'amministratore delegato di FS, Stefano Donnarumma, sia dal dirigente Microsoft Judson Althoff: hanno presentato l'accordo come un passo verso una mobilità «più intelligente, sostenibile e personalizzata».

Non sono stati resi pubblici dettagli finanziari specifici sull'operazione, ma l'investimento è implicitamente legato agli obiettivi di modernizzazione del Piano Industriale, che prevede ingenti risorse per la digitalizzazione delle infrastrutture e dei servizi. L'introduzione di Copilot si inserisce peraltro in un contesto più ampio di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore ferroviario, dove già oggi algoritmi supportano previsioni di traffico, manutenzione predittiva e ottimizzazione degli orari. Con questa mossa FS intende accelerare tali applicazioni, con l'obiettivo di migliorare la reattività del sistema e la qualità del servizio offerto a milioni di passeggeri quotidiani.

