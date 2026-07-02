Il padre di Internet va in pensione

A 83 anni, Vint Cerf s'è guadagnato il diritto di riposare un po'.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-07-2026] Commenti

Vinton Cerf, detto Vint, figura centrale nella storia di Internet e tra i principali artefici del protocollo TCP/IP, ha annunciato il proprio ritiro dopo oltre mezzo secolo di attività nel settore delle reti e delle infrastrutture digitali. La decisione segna la conclusione di una carriera che ha influenzato in modo diretto la struttura tecnica della comunicazione globale. Cerf ha ricoperto per vent'anni il ruolo di Chief Internet Evangelist presso Google, contribuendo alla definizione di strategie legate alla connettività, alla diffusione del web e allo sviluppo di protocolli e standard. Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo anche in ambito istituzionale, con incarichi presso organismi internazionali e gruppi di standardizzazione.

La carriera di Cerf è iniziata negli anni Settanta con la progettazione del protocollo TCP/IP insieme a Robert Kahn. Questo lavoro ha costituito la base tecnica delle reti moderne, permettendo la comunicazione tra sistemi eterogenei e la scalabilità necessaria per sostenere l'espansione del web. Il contributo è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui la Presidential Medal of Freedom e il Turing Award.

Nel corso degli anni, Cerf ha partecipato a iniziative legate alla sicurezza delle reti, alla governance di Internet e alla promozione dell'accesso globale. Ha collaborato con enti come ICANN e Internet Society, contribuendo alla definizione di politiche e linee guida per la gestione delle infrastrutture critiche. Il suo ruolo è stato spesso quello di facilitatore tra comunità tecniche, istituzioni e aziende. Durante la sua attività in Google, Cerf ha sostenuto progetti dedicati all'espansione della connettività, alla resilienza delle reti e alla ricerca su protocolli avanzati. Tra le iniziative più note figura il lavoro sul concetto di "Interplanetary Internet", un'architettura pensata per comunicazioni a lunga distanza in contesti spaziali, basata su protocolli tolleranti al ritardo.

Nonostante il ritiro, Cerf ha indicato che continuerà a partecipare ad attività di consulenza e ricerca, pur senza ricoprire ruoli operativi. La transizione è stata descritta come graduale, con l'obiettivo di garantire continuità nei progetti a cui ha contribuito negli ultimi anni. La conclusione della sua carriera operativa rappresenta un passaggio simbolico per il settore, considerando il ruolo che Cerf ha avuto nella definizione delle fondamenta tecniche della rete. La sua attività ha influenzato generazioni di ingegneri e ricercatori, contribuendo alla costruzione di un'infrastruttura che oggi sostiene miliardi di dispositivi e servizi.