Certificati, finalmente la PA accede direttamente all'Anagrafe Nazionale

Finisce l'era delle amministrazioni che chiedevano ai cittadini più volte lo stesso documento.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-07-2026]

anpr certificati pa
Foto di Boston Public Library.

È diventato operativo per tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso diretto ai dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione (ANPR) diventa, eliminando definitivamente la necessità di richiedere ai cittadini certificati anagrafici per procedimenti amministrativi. La novità, resa possibile da un'integrazione tecnica tra ANPR e le piattaforme della PA. L'ANPR contiene i dati anagrafici di oltre 60 milioni di residenti e rappresenta la base informativa centrale per i comuni italiani. L'accesso automatico consente alle amministrazioni di consultare direttamente le informazioni necessarie, riducendo tempi, costi e passaggi burocratici. Il sistema permette di verificare in tempo reale residenza, stato civile e altri dati essenziali, senza coinvolgere il cittadino.

L'integrazione è stata resa possibile grazie a un set di API che consente alle amministrazioni di interrogare ANPR in modo sicuro e tracciato. Le API sono progettate per restituire esclusivamente i dati necessari al procedimento, con controlli di sicurezza basati su autenticazione forte e registrazione delle operazioni. L'accesso è consentito solo agli enti autorizzati e per finalità previste dalla legge. Il Ministero dell'Innovazione ha evidenziato che l'eliminazione delle richieste di certificati anagrafici rappresenta un passo fondamentale verso il principio detto once only, secondo cui il cittadino non deve fornire più volte la stessa informazione alla PA. Il sistema consente di ridurre gli adempimenti e di semplificare i procedimenti amministrativi, con un impatto diretto su uffici comunali e sportelli pubblici.

Il nuovo sistema permette di ottenere certificazioni digitali con valore legale, generate automaticamente da ANPR e utilizzabili nei procedimenti amministrativi. Ciò elimina la necessità di richiedere certificati - cartacei o digitali - al cittadino, riducendo il carico di lavoro degli uffici comunali e migliorando la qualità dei dati utilizzati nei procedimenti. L'accesso automatico ai dati ANPR è già disponibile per tutte le amministrazioni centrali e locali; gli enti possono attivare l'accesso tramite la piattaforma dedicata, che gestisce autorizzazioni, profili e controlli di sicurezza. Il sistema è progettato per garantire continuità operativa e aggiornamenti automatici dei dati.

Il sistema è stato testato con diversi enti pilota, che hanno verificato la capacità di ANPR di rispondere a richieste simultanee e di gestire carichi elevati. I test hanno confermato la stabilità dell'infrastruttura e la correttezza dei dati restituiti, con un tempo di risposta compatibile con le esigenze dei procedimenti amministrativi. L'eliminazione delle richieste di certificati anagrafici rappresenta un cambiamento significativo per i cittadini, che non dovranno più fornire documenti già presenti nei sistemi della PA. Il nuovo modello punta a ridurre la duplicazione delle informazioni e migliora la qualità dei servizi, con un impatto diretto sulla gestione dei procedimenti e sulla velocità delle pratiche.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Commenti all'articolo (2)

zero
Meglio tardi che mai .
5-7-2026 16:17
{sergio}
Bene questo sarebbe un passo avanti resta pero il problema dei pagamenti e spero si dotino di POS così da pagare direttamente senza dover andare a comprare marche da bollo in qualche Tabacchino.
5-7-2026 11:32
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