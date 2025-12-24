PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo

Del ''pacchetto'' fa parte anche l'app IO.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-12-2025]

pagopa poste zecca

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e Poste Italiane hanno esercitato i diritti di opzione previsti dal Decreto Legge 2 marzo 2024, noto come Legge 56/2024 o Decreto PNRR, acquisendo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intero capitale sociale di PagoPA S.p.A. L'operazione prevede che IPZS ottenga una quota di controllo pari al 51%, mentre Poste Italiane acquisisca il restante 49%.

Il valore complessivo dell'operazione è stimato in circa 500 milioni di euro, suddivisi in una componente fissa da 400 milioni destinata immediatamente alle casse dello Stato e una variabile fino a 100 milioni, regolata successivamente in base a eventuali rettifiche patrimoniali e meccanismi di aggiustamento previsti dagli accordi contrattuali. Il perfezionamento dell'acquisizione resta subordinato al via libera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come indicato nelle comunicazioni ufficiali e nelle note stampa diffuse dalle società coinvolte.

Nata nel 2019 come società pubblica dedicata alla gestione dei pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione, PagoPA controlla anche l'app IO, utilizzata per l'accesso ai servizi digitali nazionali. Nel 2024 la società ha registrato 118 milioni di euro di ricavi e ha gestito quasi 400 milioni di transazioni per un controvalore di 89 miliardi di euro. Al momento dell'acquisizione, PagoPA conta circa 380 dipendenti e rappresenta uno dei principali asset tecnologici della digitalizzazione pubblica italiana.

L'operazione si inserisce nel quadro delle strategie nazionali di trasformazione digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di IT-Wallet, il portafoglio digitale dei documenti coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. IPZS ha dichiarato che l'acquisizione rappresenta un investimento strategico volto a consolidare i servizi digitali pubblici, dall'identità ai pagamenti, e a supportare l'evoluzione delle infrastrutture digitali nazionali.

Articoli raccomandati:
Multe, bollo, ticket e tasse scolastiche ora si pagano a rate con PagoPA e Klarn...
L'app PostePay non funziona più: scaricate Poste Italiane
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digit...
Il phishing dello SPID che ti ruba la pensione e lo stipendio

Poste Italiane ha sottolineato nella propria nota ufficiale che l'ingresso nel capitale di PagoPA è coerente con il percorso di rafforzamento del proprio ruolo nei servizi digitali e nei pagamenti elettronici, con l'obiettivo di contribuire alla diffusione capillare delle soluzioni digitali e alla riduzione del digital divide nel Paese. La cessione da parte del MEF è stata resa possibile dalla Legge 56/2024 che ha ridefinito la governance delle società pubbliche coinvolte nella digitalizzazione, prevedendo la possibilità di trasferire asset strategici a soggetti pubblici industriali come IPZS e Poste Italiane. L'operazione consente al Ministero di uscire completamente dal capitale di PagoPA, mantenendo comunque la governance pubblica attraverso due società interamente controllate dallo Stato. L'obiettivo della nuova struttura proprietaria è favorire l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche gestite da IPZS, Poste e PagoPA, valorizzando la piattaforma digitale nazionale e migliorando l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. L'operazione potrebbe inoltre aprire la strada a una futura quotazione in Borsa, anche se al momento non risultano decisioni ufficiali in merito.

Proposte di lettura:
Poste Italiane, arriva l'app unificata: BancoPosta e PostePay addio
Addio, vecchia carta d'identità: è obbligatorio passare alla CIE e...
App IO: ricevute in ordine e documenti consultabili offline. Le novità dopo...
IT Wallet, debutto con qualche difficoltà

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Contanti e trionfanti

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
A quali condizioni lavoreresti da casa anziché in ufficio?
Accetterei uno stipendio inferiore perché risparmierei sui trasporti e in tempo.
Vorrei uno stipendio maggiore perché l'azienda risparmierebbe su locali, strumenti, sicurezza.
Allo stesso stipendio.
Non rinuncerei al lavoro in ufficio per nulla al mondo.

Mostra i risultati (2766 voti)
Dicembre 2025
n. 4042 del 24-12-2025
Call center Konecta, mille lavoratori a rischio tra Piemonte e Toscana
n. 4041 del 22-12-2025
Dalla frustrazione alla performance: imprecare rende più forti e resistenti
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 24 dicembre
2025
Call center Konecta, mille lavoratori a rischio tra Piemonte e Toscana
2024
Asus e gli auguri di Natale che sembrano un malware
2023
Da Microsoft un'app per risolvere il problema di HP Smart
2022
La tastiera meccanica con lo schermo sotto ai tasti
2021
Vent'anni di prigione per i pirati della Malesia
2020
Zoom, arrivano l'email e il calendario
2019
Troll di Twitter causano crisi epilettiche negli utenti
2018
Arrestati i cinque pirati più incapaci del web
2017
Natale: tempo di festa, famiglia e pornografia
2016
Il governo si prepara a entrare in Telecom Italia
2015
La barra che trasforma tutti i display in touchscreen
2014
Amazon regala 175 euro di app per Natale
2013
Nel 2014 il caricabatteria universale per tutti i notebook
2012
La fine del monopolio SIAE, forse
2011
LED LCD, Plasma o LCD? Tecnologie a confronto
2010
Il lavoro è virtuale con Google Shared Spaces
2009
Il meglio del forum Windows XP
2008
Al CES di Las Vegas la beta di Windows 7
2007
Dalla Russia con amore
2005
Primo: riparare i guasti telefonici
2002
Alice licenzia
Olimpo Informatico


 
web metrics