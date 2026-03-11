2027, tutti i documenti dentro IT Wallet: lo smartphone diventa il portafoglio digitale della PA

In meno di un anno l'app IO dovrà ospitare anche carta d'identità, tessera elettorale, certificati e altro ancora.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-03-2026]

2027 documenti it wallet
Foto di CardMapr.nl.

Lo scorso 18 febbraio, senza troppa pubblicità, il governo italiano ha fissato con un DPCM al febbraio 2027 la scadenza entro cui tutti i documenti rilasciati dalla Pubblica amministrazione dovranno essere disponibili in formato digitale all'interno di IT Wallet, il portafoglio elettronico integrato nell'app IO. La misura estende la digitalizzazione oltre patente e tessera sanitaria, già presenti nel portafogli digitale, includendo progressivamente ogni certificato, tessera e titolo personale.

Il progetto in sostanza prevede che lo smartphone diventi l'interfaccia unica per l'accesso ai documenti pubblici, riducendo la necessità di supporti fisici e semplificando le procedure amministrative. IT Wallet, inizialmente introdotto come funzione sperimentale dell'app IO, è destinato a trasformarsi in un'infrastruttura nazionale capace di gestire identità, deleghe e certificazioni in modo centralizzato. Il sistema si baserà su un modello di validazione diretta delle informazioni, con aggiornamenti automatici dei dati e sincronizzazione con le banche dati della PA. L'obiettivo è garantire l'autenticità dei documenti digitali e ridurre il rischio di duplicazioni o versioni non aggiornate.

Dal 2024 sono già disponibili in formato digitale la patente di guida e la tessera sanitaria; entro il 2027 si aggiungeranno la tessera elettorale digitale, le deleghe e altri documenti ufficiali, ampliando il perimetro dei servizi accessibili senza supporto cartaceo. Il DPCM stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche dovranno adeguare i propri sistemi informativi entro la scadenza, garantendo la piena interoperabilità con IT Wallet. L'obbligo riguarda anche gli enti locali e le strutture periferiche, che dovranno rendere disponibili i documenti in formato elettronico e aggiornare i processi di emissione.

Parallelamente anche i soggetti privati potranno aderire al sistema, integrando i propri servizi con il portafoglio digitale. Ciò consentirà di utilizzare certificazioni professionali, titoli di studio o documenti assicurativi direttamente tramite l'app IO, senza necessità di copie fisiche. Le informazioni disponibili indicano che il sistema sarà progettato per funzionare anche offline in alcune modalità, permettendo la visualizzazione dei documenti già scaricati. Tuttavia, la verifica della validità richiederà la connessione ai server della PA, che gestiranno i controlli in tempo reale.

Leggi anche:
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico riv...
INPS lancia il Portale della Famiglia: 40 prestazioni e 300 servizi pubblici
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo mil...

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, che negli ultimi anni ha introdotto SPID, CIE e PagoPA come strumenti standard per l'identificazione e i pagamenti. IT Wallet rappresenta il passo successivo verso un ecosistema integrato, in cui l'identità digitale diventa il fulcro dell'interazione con i servizi pubblici. La piena adozione del portafogli digitale potrebbe ridurre i costi amministrativi legati alla gestione dei documenti cartacei e diminuire i tempi di attesa agli sportelli. La centralizzazione dei dati, tuttavia, richiede un rafforzamento delle misure di sicurezza informatica e un monitoraggio costante delle infrastrutture.

Il completamento del sistema entro febbraio 2027 rappresenta una scadenza vincolante per la PA, che dovrà garantire la continuità dei servizi durante la transizione. L'adozione di IT Wallet da parte dei cittadini sarà invece progressiva, con campagne informative e aggiornamenti dell'app IO previsti nei prossimi mesi.

Leggi anche:
Per gli over 70 la carta d'identità diventa eterna: addio code in Comun...
Multe, bollo, ticket e tasse scolastiche ora si pagano a rate con PagoPA e Klarn...
L'app PostePay non funziona più: scaricate Poste Italiane
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digit...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
App IO: ricevute in ordine e documenti consultabili offline. Le novità dopo l'ultimo aggiornamento
IT Wallet, debutto con qualche difficoltà

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Negli spazi per i commenti alle notizie, in che modo si comportano i maggiori siti di informazione online?
Sono eccessivamente censori. Se i loro articoli subissero lo stesso trattamento, accuserebbero di dittatura.
Mostrano una spudorata tendenza a privilegiare i commenti favorevoli alle loro linee editoriali.
Si limitano alle normali regole del vivere civile e delle leggi in vigore.
Danno importanti spazi e a volte dovrebbero contenere gli "ardori" dei commentatori con maggiore decisione.
Sodoma e Gomorra! Va bene la libertà d'opinione ma c'è un limite a tutto.

Mostra i risultati (1538 voti)
Marzo 2026
n. 4082 del 11-03-2026
50.000 specchi satellitari illumineranno la Terra
n. 4081 del 09-03-2026
Office EU, la suite open source europea che sfida Microsoft e Google
n. 4080 del 06-03-2026
Svelato per errore MacBook Neo, il portatile economico di Apple
n. 4079 del 05-03-2026
Windows 12 è in arrivo: NPU obbligatoria e milioni di PC a rischio obsolescenza
n. 4078 del 03-03-2026
Motorola lascia Android e va su GrapheneOS, per la massima privacy
n. 4077 del 02-03-2026
Copia privata, scattano gli aumenti: tassato anche il cloud!
Febbraio 2026
n. 4076 del 26-02-2026
Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL
n. 4075 del 25-02-2026
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 11 marzo
2026
Zoom sfida le suite Office con nuove app per documenti, presentazioni e fogli di...
2025
Il sistema open source compatibile con Windows
2024
Sora genera video sintetici perfetti in HD
2023
HP aggiorna le stampanti e le cartucce compatibili non vanno più
2022
Windows 11, arrivano le schede in Esplora File
2021
Hackerate 150mila videocamere di sorveglianza, tra cui quelle di Tesla
2020
Facebook, finalmente una multa che fa paura
2019
Google: C'è una falla in Windows 7, passate a Windows 10
2018
Scienziati del Mit spiegano perché crediamo tanto alle fake news
2017
Inflazione e tassi bassi? Ecco perché dire addio al conto corrente
2016
HTC avvisa di fare attenzione con la realtà virtuale
2014
La Grande Furbata: Sorrentino e l'aumento dell'equo compenso
2013
Dove il Gps fallisce, un localizzatore che funziona dentro casa
2012
Jobs, Gates, Stallman e altri
2011
In prova: Jabra Wave
2010
Il meglio dal forum Privacy
2009
E-privacy 2009 e il controllo totale di Internet
2008
Il robottino che riordina la cucina
2007
Il romanzo del call center
2006
Il manuale pratico delle intercettazioni
2005
Rosso Alice e le attivazioni non richieste
2004
Fa' la cosa giusta
2003
Fastweb contro Alice - 2
2002
Anche i LED ci spiano
Olimpo Informatico


 
web metrics