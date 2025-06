App IO: ricevute in ordine e documenti consultabili offline. Le novità dopo l'ultimo aggiornamento

Per visualizzare patente e tessera sanitaria non serve più la connessione a Internet.

L'app IO è stata sviluppata da PagoPA con l'obiettivo di creare una sorta di hub per ogni interazione tra cittadini a pubblica amministrazione. Da poco ha ricevuto un aggiornamento che introduce alcune modifiche alla gestione dei pagamenti e dei documenti digitali. Qualche novità è semplicemente ergonomica: per esempio nella sezione Pagamenti gli utenti possono rimuovere le ricevute dei pagamenti pagoPA effettuati verso la Pubblica Amministrazione con uno swipe verso sinistra, allo scopo di mantenere la lista delle transazioni più ordinata.

Un'altra novità è più sostanziale. Da IT Wallet, il portafoglio digitale integrato in IO, gli utenti possono ora accedere offline ai documenti digitali: la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Non è quindi più necessaria la connessione a Internet. Questa funzione è conforme alle normative sulla protezione dei dati e richiede l'aggiunta volontaria dei documenti da parte dell'utente. E' un primo passo verso l'espansione di IT-Wallet, che nel 2025 dovrebbe includere ulteriori funzionalità in linea con lo EU Digital Identity Wallet.

L'aggiornamento include anche la correzione di alcuni bug, come la risoluzione dei problemi che impedivano ad alcuni utenti di superare la schermata iniziale. Ricordiamo che l'app consente di ricevere comunicazioni ufficiali, pagare gli avvisi pagoPA e scaricare ricevute di pagamenti effettuati anche fuori dalla piattaforma. L'autenticazione avviene tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE), con supporto per l'app CieID. Gli utenti possono inoltre consultare informazioni sui veicoli, come il saldo punti della patente, e inviare suggerimenti tramite la sezione Impostazioni.

Secondo i dati aggiornati al 2025, l'app attualmente conta 12 milioni di utenti attivi e 354.207 servizi offerti da 15.858 enti pubblici. Ci sono anche un miliardo di messaggi inviati dal 2020, 5,5 milioni di attivazioni della sezione Documenti e 6,4 milioni di metodi di pagamento registrati. PagoPA, l'azienda che gestisce la piattaforma, è nata per facilitare i pagamenti verso la PA e offre agli enti strumenti per la rendicontazione e la riconciliazione automatica delle transazioni.