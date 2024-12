IT Wallet, debutto con qualche difficoltà

Ora è possibile caricare patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità nell'app IO.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-12-2024] Commenti

Immagine: io.italia.it

È operativo da oggi IT Wallet, il portafoglio digitale che consente di conservare all'interno della app IO le versioni elettroniche della patente di guida, della tessera sanitaria e della carta europea della disabilità.

Per poterlo sfruttare, è necessario assicurarsi che IO sia aggiornata all'ultima versione. Se è così, appare la voce Portafoglio all'interno della quale è possibile aggiungere i documenti.

Non si tratta di operare un upload dei documenti fisici, per esempio tramite una fotografia: invece, una volta completato l'accesso con l'identità digitale prescelta (SPID, CIE, CieID) i documenti vengono automaticamente messi a disposizione nell'app, previe alcune verifiche.

Il tutto avviene molto rapidamente o, per lo meno, dovrebbe avvenire rapidamente se non si stessero verificando alcuni problemi tecnici.

Diversi utenti nella giornata del 4 dicembre hanno infatti segnalato che l'app in sé funziona ma, al momento dell'aggiunta dei documenti, essa restituisce un messaggio d'errore generico, che parla soltanto di un «errore imprevisto».

PagoPA, lo sviluppatore dell'app, ha preparato una nuova versione dell'app con la patch necessaria per risolvere il problema e pertanto un aggiornamento all'ultimissima versione dovrebbe consentire un funzionamento senza sorprese.

Per quanto riguarda l'utilizzo della versione digitale dei documenti, è bene ricordare che questa non sostituisce totalmente i documenti in formato "fisico": è necessario essere sempre in possesso della copia fisica, in corso di validità.

Inoltre, ci sono dei limiti all'impiego delle versioni digitali: per esempio, è possibile mostrare la patente digitale salvata nell'app IO quando richiesto dalle forze dell'ordine, ma questo è un comportamento valido soltanto in Italia.