AMD, nell'architettura Zen 6 c'è anche un po' di Intel per modernizzare l'intera piattaforma x86

Le specifiche FRED rivoluzionano la gestione degli interrupt, migliorando le prestazioni.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-02-2026]

amd fred intel
Foto di Bolivia Inteligente.

L'architettura Zen 6, alla base della prossima generazione di processori AMD, introdurrà un cambiamento profondo rispetto a Zen 5. La novità più rilevante riguarda l'adozione delle specifiche FRED (Flexible Return and Event Delivery), un meccanismo sviluppato da Intel per sostituire il sistema IDT di gestione degli interrupt utilizzato sin dagli anni '80. Questa decisione è stata presa proprio mentre anche Intel sta passando a FRED e indica un allineamento tecnico tra i due principali attori del settore, con l'obiettivo di modernizzare un componente fondamentale del funzionamento dei processori.

FRED è progettato per semplificare la gestione degli interrupt, riducendo la complessità delle transizioni tra user space e kernel. Introdotto con l'Intel 80286, l'IDT è rimasto sostanzialmente invariato per oltre quarant'anni, nonostante l'evoluzione delle architetture CPU. L'adozione di FRED permette di eliminare parte dell'eredità storica dell'architettura x86, migliorando la prevedibilità del comportamento del processore e riducendo la latenza nelle operazioni di sistema. L'adozione di FRED da parte di AMD è stata resa possibile grazie ai lavori dello x86 Ecosystem Advisory Group, un'iniziativa congiunta tra AMD e Intel finalizzata alla modernizzazione dell'architettura x86. L'obiettivo è ridurre la dipendenza da meccanismi obsoleti e migliorare la competitività rispetto alle architetture emergenti, in particolare ARM, che negli ultimi anni ha guadagnato terreno grazie a design più snelli e privi di vincoli storici.

Dal punto di vista tecnico, FRED introduce un modello più lineare per la gestione degli eventi, eliminando la necessità di passaggi intermedi e riducendo il numero di contesti da salvare e ripristinare durante un interrupt. Questo approccio consente di ridurre il tempo necessario per gestire eventi frequenti come input da periferiche, operazioni di rete o accessi al disco, con benefici diretti sulla reattività del sistema. Zen 6 introduce anche un nuovo design del CCD (Core Complex Die), il componente fisico che contiene i core della CPU. Le informazioni disponibili indicano un passaggio da 8 a 12 core per CCD, con una cache L3 unificata da 48 MB. Si tratta di un incremento del 50% rispetto alle generazioni precedenti, ottenuto grazie al processo produttivo TSMC N2 a 2 nanometri, che permette una maggiore densità senza aumentare significativamente le dimensioni del die. Il CCD Zen 6 dovrebbe misurare circa 76 mm², solo leggermente più grande dei CCD Zen 4 e Zen 5, ma con risorse interne molto più elevate.

Le modifiche architetturali includono anche ottimizzazioni per l'efficienza energetica. Il nodo TSMC N2 introduce transistor basati su tecnologia NanoSheet, che consentono un miglior controllo del canale e una riduzione delle perdite. Questo dovrebbe tradursi in un miglior rapporto prestazioni‑per‑Watt, un aspetto cruciale per server, workstation e sistemi ad alte prestazioni. Le prime analisi suggeriscono che Zen 6 offrirà un incremento dell'IPC (istruzioni per ciclo di clock) rispetto a Zen 5, anche se non sono ancora disponibili valori ufficiali. L'integrazione di nuove istruzioni e la modernizzazione del sistema di interrupt dovrebbero contribuire a migliorare le prestazioni in carichi di lavoro sensibili alla latenza e nelle applicazioni che fanno uso intensivo di operazioni di sistema.

Articoli suggeriti:
NVIDIA sfida x86. I processori N1 e N1X pronti a debuttare nei laptop Windows on...
CPU e GPU unite. Intel e Nvidia preparano chip ibridi per PC e data center di nu...
Windows ARM guadagna terreno. Centinaia di app e giochi girano grazie all'ag...
L'era del PC Android si avvicina: Qualcomm e Google pronti alla convergenza ...

Nonostante i cambiamenti profondi, Zen 6 manterrà la piena compatibilità con l'ecosistema x86 esistente. L'introduzione di FRED non richiede modifiche ai software attuali, poiché il nuovo meccanismo sostituisce l'IDT a livello hardware senza alterare le interfacce esposte ai sistemi operativi. Tuttavia, gli sviluppatori potranno beneficiare di un modello più semplice e prevedibile per la gestione degli interrupt. Le prospettive per Zen 6 indicano un lancio previsto nel corso di quest'anno, con varianti destinate sia al mercato consumer sia a quello server. Le versioni con V‑Cache 3D potrebbero arrivare successivamente, sfruttando la maggiore densità del nodo a 2 nm per incrementare ulteriormente la cache disponibile per core.

Per approfondire:
31 anni di Windows NT 3.5: il sistema alla base dell'architettura moderna di...
Intel uccide x86S
AMD e Intel si alleano per il futuro di x86
App x86 sui Copilot+ PC con cuore ARM? Ci pensa Prism

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Intel, rivoluzione nei processori con l'architettura x86S
Intel pensiona i marchi Pentium e Celeron
AMD straccia Intel con i Ryzen 7000 e l'architettura Zen 4

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Chi di questi 10 non ha meritato il premio Nobel per la Pace?
Elihu Root, segretario di Stato USA, vincitore nel 1912, indagato per la repressione degli indipendentisti filippini.
Aristide Briand, politico francese, vincitore nel 1926, nonostante molti sostengano che gli accordi da lui voluti abbiano portato la Germania a tentare la successiva espansione verso est.
Frank Kellogg, vincitore nel 1929: la sua idea per evitare le guerre fu sconfessata di lì a breve dalla politica tedesca.
Carl von Ossietzky, giornalista tedesco, vincitore nel 1935 per aver rivelato la politica tedesca di riarmo in violazione dei trattati. Meritava il premio, ma la tempistica fu pessima: venne deportato in un campo di concentramento.
Nessuno: nel 1948 il premio non venne assegnato. Sarebbe potuto andare a Mohandas Ghandi, ma era stato assassinato e il Comitato non permise che il premio fosse assegnato alla memoria.
Henry Kissinger e Le Duc Tho, vincitori nel 1973 per aver negoziato il ritiro delle truppe USA dal Vietnam. Il primo però approvò il bombardamento contro la Cambogia; il secondo rifiutò il premio.
Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzakh Rabin, vincitori nel 1994, sebbene gli accordi di Oslo abbiano avuto effetti molto brevi.
Kofi Annan e le Nazioni Unite, vincitori nel 2001, investigato nel 2004 per il coinvolgimento del figlio in un caso di pagamenti illegali nel programma Oil for Food.
Wangari Muta Maathai, vincitrice nel 2004, convinta che il virus HIV sia stato creato in laboratorio e sfuggito per errore.
Barack Obama, vincitore nel 2009, appena eletto presidente degli USA.

Mostra i risultati (2124 voti)
Febbraio 2026
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 4 febbraio
2026
Robot, IA e ordini predittivi: così Starbucks sta ripensando il servizio ne...
2025
Le ammissioni di Microsoft; come disattivare la raccolta dati
2024
Anche Windows avrà il suo comando sudo
2023
AMD ammette: forniture di GPU limitate per tenere alti i prezzi.
2022
L'inventario della vostra IoT
2021
Didattica a distanza, genio su Zoom
2019
CEO muore portando con sé la password, persi 126 milioni di euro in criptov...
2018
Office 2019 sarà l'ultima versione e non funzionerà su Windows 7 e...
2017
Messaggino paralizza smartphone Android non recenti
2016
iPhone 7, tutti i dettagli
2015
La foto del primo telefono portatile degli anni '20
2014
Windows 8 è considerato il nuovo Vista
2013
Solare può soddisfare 100% di fabbisogno energetico mondiale
2012
Quando il cielo andò in crash
2011
Il meglio dal forum Windows XP
2010
La clamorosa insicurezza delle carte di credito
2009
Toshiba stupisce con uno smartphone ultramoderno, Apple trema
2008
Il meglio dal Forum "Mac"
2007
Taglio alle ricariche: cosa faranno i gestori?
2006
La torcia olimpica che vi brucia il disco rigido
2005
San Valentino con quelli di Zeus
2004
Il premio nobel Fo censurato sulla Tv satellitare
2003
Nasce l'elenco telefonico dei cellulari
Olimpo Informatico


 
web metrics