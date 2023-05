Intel, rivoluzione nei processori con l'architettura x86S

È arrivata l'ora di abbandonare le vecchie istruzioni a 16 e 32 bit.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-05-2023] Commenti (2)

Arriva da lontano l'architettura x86, ideata da Intel per i suoi processori alla fine degli anni ‘70 e tuttora presente nelle CPU attuali nonostante esse si basino sull'architettura x64 ideata da AMD, che tuttavia è un'estensione di x86 (l'idea di Intel per i processori a 64 bit, Itanium, non ha avuto successo).

Di recente, Intel ha preso a interrogarsi circa l'utilità di mantenere nei processori hardware che oggigiorno ha ben poca ragion d'essere, ossia quello dedicato all'esecuzione di istruzioni a 16 o a 32 bit.

Il ragionamento è: se possiamo eseguire i software che richiedono quelle istruzioni tramite emulazione in un ambiente a 64 bit, con una perdita di prestazioni praticamente inesistente, che senso ha mantenere dell'hardware dedicato nei processori, quando quello spazio potrebbe invece essere adoperato diversamente?

È nata così la proposta x86S, che comprende la rimozione del supporto hardware ai 16 bit e a certi elementi dei 32 bit, facendo così i modo che anche la fase di avvio del processore sia direttamente a 64 bit.

L'intera proposta è descritta nel dettaglio in un documento lungo 48 pagine, nel quale sono indicati tutti i cambiamenti necessari che, per quanto drastici, dovrebbero avere un impatto praticamente nullo dal punto di vista dell'utente che usasse un computer basato su architettura x86S.

Certamente, i nuovi processori non sarebbero in grado di eseguire direttamente certi software: per esempio, l'eliminazione del ring 1 e del ring 2, ormai inutilizzati dai moderni sistemi operativi, comporterebbe l'impossibilità di eseguire OS/2 e Novell Netware; ma non sembra davvero che ciò sia una priorità per l'attuale mondo informatico.

Prima che x86S diventi realtà - ammesso che poi ciò avvenga - occorrerà del tempo, ma la proposta sta ricevendo commenti per lo più positivi da parte di esperti che vedono con favore l'eliminazione del "vecchiume" non più utilizzato e che ai nostalgici consigliano la strada dell'emulazione.