Falla in Android, basta aprire un'immagine per esporsi al pericolo

Se avete uno smartphone Android, state molto attenti alle immagini che visualizzate: anche un apparentemente innocuo file PNG potrebbe nascondere un'insidia.

L'avvertimento sta nell'ultimo bollettino di sicurezza pubblicato da Google: a causa di un bug, un'immagine in formato PNG appositamente alterata può riuscire ad eseguire del codice su un dispositivo Android.

Per l'utente comune, ciò significa che semplicemente visualizzare un'immagine - magari ricevuta via email o WhatsApp - può avere conseguenze spiacevoli.

Fortunatamente la patch che risolve la vulnerabilità è già stata inserita nel codice sorgente di Android, e l'esistenza del problema è stata comunicata ai produttori di terze parti un mese prima della pubblicazione del bollettino.

In teoria, quindi, tutti hanno avuto il tempo di rilasciare aggiornamenti per i vari dispositivi esistenti. In realtà, però, chi sui propri prodotti installa versioni modificate di Android impiega molto più tempo per rilasciare le correzioni, ammesso che poi lo faccia: generalmente solo le ultimissime versioni del sistema sono supportate.

Allo stato attuale, quindi, ci sono molti telefoni e tablet vulnerabili, e alcuni di essi lo saranno per sempre.

L'unico lato positivo della vicenda è il fatto che finora non ci sono notizie di alcuno sfruttamento della falla.