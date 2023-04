EmuOS, giochi e app retro rivivono all'interno del browser

Realizzato in Javascript, riproduce il desktop di Windows 95, 98 o ME e offre un'ampia selezione di software storici.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-04-2023] Commenti

Per gli appassionati di retrogaming e delle vecchie applicazioni per Windows esiste da qualche tempo un progetto che consente loro di rivivere l'esperienza regalata dai sistemi Microsoft di venti e più anni fa: EmuOS.

Utilizzabile direttamente dal browser e senza dover creare un account, EmuOS è ospitato dal progetto Emupedia e grazie a JavaScript emula tre vecchie versioni di Windows: Windows 95, Windows 98 e Windows ME.

Visitando il sito ufficiale (o uno dei diversi mirror elencati su GitHub) viene presentata la scelta del sistema operativo da emulare; una volta compiuta, si viene accolti dal desktop del sistema prescelto, affollato di icone di applicazioni ormai "storiche".

L'elenco comprende giochi come Pac-man, Doom, Lemmings, Quake o Transport Tycoon, ma anche applicazioni come Paint o Winamp. Tutti i software sono emulati in Javascript ma non tutti sono già completamente utilizzabili; per alcuni giochi creati da Microsoft, inoltre, il collegamento presente sul desktop non consente di avviare l'applicazione all'interno di EmuOS ma rimanda a un sito esterno.

Le prestazioni di EmuOS dipenderanno ovviamente dalle caratteristiche del Pc usato per visitare il sito e dalla connessione a Internet dell'utente. Certe parti dei sistemi operativi originali - come le Impostazioni, o il Menu Start - non sono state implementate, ma non è detto che la situazione non cambi in futuro: l'intero emulatore è in continuo sviluppo.

EmuOS, come ricordavamo all'inizio, è ospitato dal progetto Emupedia, il cui obiettivo è la conservazione di applicazioni e giochi che a modo loro hanno fatto la storia dell'informatica e che rischierebbero altrimenti di scomparire.

Questo, peraltro, non è l'unica iniziativa di questo tipo esistente: in aggiunta ai vasti sforzi dell'Internet Archive possiamo citare 98js, Windows 93, Windows 96 e WinXP, ognuno dei quali offre un approccio leggermente diverso alla conservazione di questa "eredità" ed è a un diverso stadio di sviluppo e di completamento.