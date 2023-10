Windows 11 finalmente supporta gli archivi Rar, 7Zip, Tar e altri ancora

L'ultimo assaggio del Moment 4 introduce una funzionalità attesa, ma con un'importante limitazione.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-10-2023] Commenti (3)

Un po' alla volta, il Moment 4 si sta facendo strada, sotto forma di un nugolo di aggiornamenti opzionali, sui Pc dotati di Windows 11.

L'ultima sua porzione a venire distribuita fa parte dell'update KB5031455, ufficialmente classificato come Preview, ossia Anteprima: infatti può essere installato tramite Windows Update da quanti lo desiderino, ma le funzionalità che include diventeranno ufficialmente parte degli aggiornamenti del sistema - e pertanto saranno installate automaticamente - soltanto quanto il Moment 4 vero e proprio verrà distribuito.

L'update KB5031455 include il già annunciato supporto a diversi formati di archiviazione, rendendo così quasi inutili, per gli utenti di Windows 11, quelle applicazioni come WinRAR o 7Zip che finora erano necessarie per gestirli.

Se Windows supporta nativamente il formato .zip sin dal 1998, ora la lista degli archivi supportati direttamente dal sistema operativo si espande e comprende .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, e .txz.

Gli utenti di Linux noteranno la presenza di formati a loro sicuramente noti, come Tar e Gzip: ciò non sorprende, infatti Microsoft, per ampliare il numero dei formati gestiti da Windows, si appoggia alla libreria open source Libarchive.

D'altra parte, dicevamo che i programmi come WinRAR e 7Zip sono diventati soltanto «quasi» inutili: l'avverbio è dovuto al fatto che, per motivi che Microsoft non ha voluto specificare, Windows comunque non supporta gli archivi crittografati protetti da password.

Per chi abbia a cuore la protezione dei propri dati quei software restano quindi ancora necessari, per lo meno fino a quando l'azienda di Redmond non decida di tornare sui propri passi.