Google Maps si adegua a Trump

Il Golfo del Messico è stato ribattezzato Golfo d'America.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-02-2025] Commenti (1)

Immagine: Google Maps.

Alla fine è successo: Donald Trump aveva promesso che avrebbe cambiato ufficialmente il nome al Golfo del Messico, trasformandolo in Golfo d'America, e l'ha fatto davvero.

Il cambiamento, naturalmente, è vincolante soltanto per gli Stati Uniti ma il cambio di nome potrebbe comunque creare confusione nel caso di comunicazioni internazionali.

Così Google Maps, uno dei servizi più utilizzati sia come atlante digitale che come base per il navigatore GPS incluso in tutti gli smartphone Android, ha adottato una soluzione pragmatica.

La stessa zona, osservata da un computer o un telefono che si trova negli Stati Uniti, mostrerà il nuovo nome Golfo d'America; se il dispositivo si trova in Messico, il nome sarà Golfo del Messico; per tutto il resto del mondo, ci saranno entrambi i nomi: quello originale - Golfo del Messico, per l'appunto - e quello nuovo.

Non è peraltro detto che il Golfo d'America mantenga per sempre questo nome, come dimostra un'altra decisione presa sempre dal presidente americano con l'ordine esecutivo «Ripristino dei nomi che onorano la grandiosità americana».

Ha infatti ripristinato il nome Monte McKinley per la più alta montagna degli USA, che si trova in Alaska; questo è il nome che veniva usato fino al 2015, quando Barack Obama lo cambiò in Monte Denali. Ora è tornato all'origine.

Insomma, una prossima amministrazione di segno opposto all'attuale potrebbe decidere di tornare a chiamare Golfo del Messico quello che per tutto il resto del mondo probabilmente resterà il Golfo del Messico.