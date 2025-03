Firefox inizia finalmente a supportare le PWA

I concorrenti già supportano le Progressive Web Apps da anni.

Al di là delle ultime, discutibili evoluzioni circa i termini d'uso, Firefox per certi versi ha delle mancanze rispetto ai concorrenti.

Per esempio, da tempo i browser basati su Chromium supportano le Progressive Web App: sono una sorta di evoluzione dei siti web, che si integrano maggiormente con il sistema operativo e si comportano in maniera simile alle applicazioni native, sia su dispositivo mobile che sotto Windows o Linux.

Rispetto ai "normali" siti, una PWA, quando installata, guadagna una propria icona (cliccando sulla quale si apre un'istanza del browser predefinito, ma senza le barre degli strumenti); inoltre offre funzionalità come i controlli della finestra, la possibilità di venire fissata alla barra delle applicazioni di Windows o al menu Start, maggiore reattività e supporto offline.

Per chi usa Firefox e desidera sfruttare le PWA, la situazione finora non è stata delle più semplici. Esiste un'estensione chiamata Progressive Web Apps for Firefox che aggiunge un supporto parziale, ma non è proprio una soluzione ideale.

Mozilla ora si è messa a lavorare per colmare questa lacuna, sviluppando una funzionalità chiamata Taskbar Tabs, attualmente in fase di sviluppo attivo: in sostanza è un vero supporto nativo alle PWA, anche se potrebbero esserci dei limiti.

David Rubino, un dipendente di Mozilla, ha spiegato che il focus principale è rendere le applicazioni web più simili alle app native per alcune funzionalità chiave. Ma non tutte le caratteristiche tipiche delle PWA potrebbero essere implementate: per esempio, la possibilità di disinstallare le PWA direttamente dalle preferenze del sistema operativo potrebbe non essere inclusa.

Al momento in cui scriviamo nessuna edizione di Firefox, nemmeno la Nightly Build, dispone di una versione funzionante di Taskbar Tabs, ma pare che i lavori stiano procedendo in modo spedito; potremmo quindi avere presto delle novità.