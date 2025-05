Microsoft inaugura l'era degli account senza password

Da oggi tutti i nuovi account Microsoft proporranno passkey come impostazione predefinita.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-05-2025] Commenti

Il primo di maggio è il World Password Day, la Giornata Mondiale delle Password. Ma per un'azienda come Microsoft, che da anni cerca di eliminare questo metodo di autenticazione, la ricorrenza di quest'anno è diventata l'occasione per cambiare un po' le carte in tavola.

Ha così deciso di istituire il primo World Passkey Day (Giornata Mondiale delle Passkey) e, per l'occasione, ha introdotto una modifica importante ai nuovi account.

Le passkey - uno standard promosso dalla FIDO Alliance - permettono di accedere a siti e app usando biometria (viso, impronta digitale) o un Pin. Si eliminano così i rischi legati alle password, come il phishing o la compromissione su larga scala.

Questa soluzione piace molto a Microsoft: come ha spiegato sul proprio blog, da adesso i nuovi account sono passwordless per default.

«I nuovi account Microsoft» - spiega l'azienda - «d'ora innanzi saranno privi di password come impostazione predefinita. I nuovi utenti avranno diverse opzioni senza password per eseguire l'accesso ai propri account e non dovranno mai indicare una password. Gli utenti già esistenti potranno utilizzare le impostazioni del proprio account per cancellare la propria password».

Microsoft spinge con forza l'uso degli account Microsoft anche per l'accesso a Windows. Il cambiamento comporta che per accedere al proprio account sul PC i nuovi utenti si vedranno proporre innanzitutto metodi alternativi alla password: magari un controllo biometrico, se l'hardware del computer lo consente; o l'utilizzo di app come Microsoft Authenticator dallo smartphone.