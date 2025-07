Le scarpe per bambini con lo scomparto nascosto per tracciarle con l'AirTag

Con l'invenzione di Skechers i genitori possono sapere sempre dove si trovano i figli... o almeno le loro scarpe.

Skechers ha presentato una linea di scarpe per bambini chiamata "Find My Skechers": è progettata per consentire l'inserimento di un Apple AirTag in uno scomparto nascosto sotto la soletta, nella zona del tallone. Questa innovazione è disponibile anche in Italia per i modelli GO RUN Elevate 2.0 con taglie fino alla 37 e permette ai genitori di monitorare la posizione dei propri figli tramite l'app Dov'è di Apple.

Le scarpe Find My Skechers sono dotate di un vano avvitato nella soletta, progettato per ospitare un AirTag senza compromettere il comfort o l'ammortizzazione. Ufficialmente non c'è alcuna compatibilità con i dispositivi equivalenti di altri produttori. La soletta Goga Mat è removibile e copre lo scomparto, rendendo il dispositivo invisibile e impercettibile per chi indossa la scarpa. Questo design promette che l'AirTag non interferisca con la funzionalità della calzatura, mantenendo intatte le qualità di supporto e leggerezza che Skechers vanta per i propri prodotti.

L'obiettivo ufficiale di questa linea è offrire ai genitori una soluzione discreta per tenere traccia dei figli in contesti come centri commerciali affollati, parchi o durante le uscite scolastiche, sfruttando la rete Dov'è di Apple: essa si basa su milioni di dispositivi iOS per localizzare gli AirTag in tempo quasi reale. La rete utilizza segnali Bluetooth crittografati e anonimi, garantendo che la posizione dell'AirTag sia visibile solo al proprietario tramite l'app Dov'è. La modalità Smarrito consente di ricevere notifiche quando il dispositivo viene rilevato da altri dispositivi Apple nelle vicinanze, anche a grande distanza.

L'idea di utilizzare dispositivi di tracciamento per monitorare i bambini non è nuova. Negli ultimi anni molti genitori hanno usato AirTag in zaini, braccialetti o tasche per garantire maggiore sicurezza, specialmente in situazioni in cui i figli non possiedono ancora uno smartphone. La novità di Skechers consiste nell'integrare questa tecnologia direttamente nelle scarpe: il tracciamento è meno invasivo e più difficile da rimuovere rispetto a un dispositivo attaccato a uno zaino o un indumento, ma anche più subdolo.

Dal punto di vista della privacy, Apple garantisce che i dati di localizzazione degli AirTag siano crittografati e non memorizzati, proteggendo sia il proprietario sia i dispositivi che rilevano il segnale. L'uso degli AirTag per monitorare i bambini solleva questioni etiche: i genitori devono bilanciare la necessità di sicurezza con il rispetto dell'autonomia dei figli. Alcuni esperti, come il professore di psicologia Peter Gray citato in un'intervista dal Washington Post, suggeriscono che il monitoraggio remoto possa aiutare a ridurre l'ansia dei genitori, permettendo ai bambini maggiore libertà in sicurezza. D'altra parte, l'uso di dispositivi nascosti senza il consenso del bambino potrebbe influire sulla fiducia all'interno della famiglia.

Tra i vantaggi tecnici di questa soluzione c'è il fatto che gli AirTag utilizzano una batteria CR2032 che dura circa un anno e non necessitano di una connessione a Internet diretta, grazie alla rete Dov'è. Il vano nascosto riduce il rischio che il dispositivo venga rimosso accidentalmente o notato da estranei: un problema comune con i tracker agganciati a zaini o vestiti.