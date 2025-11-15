Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-11-2025]

windows agentic os

Negli ultimi mesi Microsoft ha delineato con maggiore chiarezza la propria strategia per trasformare Windows in un sistema operativo "agentico". L'idea è quella di integrare agenti IA capaci di operare in autonomia, comprendendo il contesto delle attività e svolgendo azioni senza intervento diretto dell'utente. Questo approccio si basa sul Model Context Protocol (MCP), un framework che consente agli agenti di comunicare con applicazioni e servizi coordinando operazioni complesse. L'obiettivo dichiarato è rendere Windows un ambiente in grado di assistere l'utente in maniera proattiva, riducendo la necessità di input manuali e semplificando processi articolati.

Il concetto di Agentic OS è stato presentato in occasione di Microsoft Build e ripreso da Pavan Davuluri, responsabile della divisione Windows, come parte di una strategia di lungo termine. Microsoft immagina un sistema operativo che non si limiti a eseguire applicazioni ma che agisca come un assistente intelligente, capace di analizzare ciò che appare sullo schermo e di suggerire o compiere azioni pertinenti. Funzionalità come Copilot Vision e l'integrazione con i Copilot+ PC sono esempi concreti di questa direzione, pensata per sfruttare le nuove capacità hardware dedicate alla IA.

Nonostante la visione ambiziosa, le reazioni degli utenti sono state in gran parte negative. Molti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla perdita di controllo, alla possibilità che la IAI prenda decisioni non desiderate e al rischio di un sistema operativo percepito come invasivo. Le discussioni sui social e nei forum hanno evidenziato un malessere diffuso, con commenti che sottolineano come gli utenti preferiscano stabilità e semplicità rispetto a un'eccessiva automazione. Alcuni hanno paragonato l'iniziativa a precedenti tentativi di Microsoft di imporre cambiamenti radicali, spesso accolti con resistenze.

Dal punto di vista tecnico, l'adozione di un Agentic OS richiede hardware ottimizzato per l'intelligenza artificiale. AMD ha confermato che i sistemi basati su Ryzen AI saranno compatibili con le nuove funzionalità, mentre Microsoft ha sottolineato l'importanza di un'infrastruttura capace di gestire modelli complessi. Questo implica che non tutti i dispositivi attuali potranno beneficiare delle novità, creando una distinzione tra macchine di nuova generazione e sistemi più datati.

Spunti di approfondimento:
SUSE Linux Enterprise Server 16 integra gli agenti IA capaci di intervenire sull...
PayPal diventa il wallet di ChatGPT: il chatbot potrà fare acquisti (e paga...
Da Google un protocollo per certificare i pagamenti automatici delle IA che fann...
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dat...

La sfida per Microsoft sarà trovare un equilibrio tra innovazione e accettazione da parte degli utenti; ma anche dimostrare che un Agentic OS migliori davvero la vita agli utenti. L'integrazione di agenti AI può aumentare la produttività e semplificare attività complesse, ma la percezione di un sistema operativo troppo autonomo rischia di alienare una parte significativa della base di utenti. La direzione intrapresa sembra irreversibile; il successo dipenderà dalla capacità di rendere queste funzioni realmente utili e non intrusive.

Leggi anche:
I browser con la IA sono peggio degli utenti: cascano in truffe a cui nessuno ab...
Con ChatGPT Agent la IA controlla il PC e fa acquisti al posto dell'utente
Opera Neon, il browser che naviga e crea per te
Un chip nella mano al posto della chiave dell'auto

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Se Steve Ballmer fosse rimasto al suo posto, al posto di Cortana avremmo Bingo

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il maggior problema tra questi?
La gente comune non capisce molto di scienza.
La stampa e i media non mettono in risalto le scoperte veramente importanti.
La stampa e i media semplificano troppo le scoperte scientifiche.
La gente comune si aspetta soluzioni semplici e veloci.

Mostra i risultati (2114 voti)
Novembre 2025
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 novembre
2025
Microsoft blocca KMS38: milioni di copie pirata di Windows e Office perdono l...
2024
La vecchietta digitale che fa perdere tempo ai truffatori telefonici
2023
Windows, problemi con le licenze dopo la fine degli upgrade gratuiti
2022
Amazon Drive chiude i battenti
2021
Intel, due nuove falle nei processori
2020
MacOS 11 Big Sur blocca i MacBook più vecchi
2019
Facebook cambia nome: ora si chiama FACEBOOK
2018
Windows 10, ritorna l'October Update
2016
Elon Musk: Ecco come colonizzare Marte
2015
Nexus 5X, l'Android secondo Google
2014
Telecom Italia si chiamerà sempre più Tim
2013
Dropbox, come avere spazio gratis in più
2012
Le dodici truffe di Natale
2011
Il microprocessore compie 40 anni
2010
Kraun presenta i PC UltraSlim colorati
2009
TomTom porta sull'auto la navigazione integrata
2008
Avg sbaglia ancora: crede che Flash sia un virus
2007
Wind chiude Milano e porta tutto a Roma
2006
La sveglia che vola
2005
Un "ricettario" per Linux
2004
Precari e lavoratori "a progetto" nei call center
2003
Micro hard disk da Fuji
2002
Pentium 4 3,06 GHz e Athlon Xp 2800+
2001
Inglesi gente troppo seria?
Olimpo Informatico


 
web metrics