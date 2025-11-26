MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro

La richiesta è legittima?



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-11-2025]

mediaworld ipad 15 euro
Foto di Henry Ascroft.

Alcuni giorni fa, all'inizio del periodo delle promozioni legate al Black Friday, sul sito e sull'app di MediaWorld è comparsa un'offerta riservata ai possessori della carta fedeltà molto particolare. L'iPad Air M3 da 13 pollici, normalmente venduto a un prezzo compreso tra 780 e 880 euro, è stato proposto a soli 15 euro. L'anomalia non è stata inizialmente segnalata come errore e diverse persone ne hanno approfittato, completando l'ordine e ricevendo i dispositivi senza alcuna comunicazione preventiva da parte dell'azienda. In alcuni casi, il pagamento è avvenuto direttamente in cassa nel negozio, con emissione dello scontrino che confermava la transazione, senza che alcuno sollevasse nemmeno un sopracciglio. A un certo punto, però, l'anormalità della situazione è diventata evidente e ha rapidamente attirato l'attenzione dei media e dei consumatori.

MediaWorld ha così inviato una comunicazione ai clienti coinvolti, sostenendo che il prezzo fosse «manifestamente errato». L'azienda ha chiesto la restituzione degli iPad o il pagamento della differenza, offrendo uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino come forma di compensazione. La richiesta ha però sollevato dubbi sulla legittimità dell'operazione e sul diritto dell'azienda di annullare contratti già perfezionati. Secondo il Codice civile italiano, un contratto può essere annullato se il prezzo è frutto di un errore riconoscibile e se il cliente ha agito in malafede. Come si può immaginare, molti acquirenti sostengono di aver agito in buona fede, considerando l'offerta parte delle promozioni del Black Friday. Alcuni hanno affermato nel web (su Reddit e in vari forum) di aver già chiesto pareri legali per valutare la possibilità di trattenere i dispositivi acquistati.

Sorprendentemente, non è la prima volta che capita qualcosa di questo tipo. In passato, altri rivenditori hanno commesso errori simili, con prezzi errati pubblicati online e successivi richiami dei prodotti. La differenza, in questo episodio, è che gli acquisti sono stati completati, con anche l'emissione di documentazione fiscale regolare, senza che nel corso del processo qualcuno rilevasse l'irregolarità, rendendo così più complessa la posizione dell'azienda. La vicenda a questo punto potrebbe avere strascichi giudiziari e costituire un precedente rilevante per il settore. MediaWorld ha dichiarato di voler risolvere la questione nel rispetto delle normative e dei clienti, ma non ha fornito dettagli su eventuali accordi o soluzioni alternative. Nel frattempo, la vicenda continua a suscitare discussioni sui social e nei forum di consumatori, con opinioni divise tra chi ritiene legittima la richiesta di restituzione e chi sostiene il diritto degli acquirenti a mantenere i dispositivi.

Leggi anche:
Zuckerberg contro Zuckerberg: l'avvocato Mark Zuckerberg cita Meta per sospe...
Attenzione ai "servizi di recupero criptovalute"
Genitori indagati dopo aver mandato foto dei figli ai medici
Lenovo, milioni di portatili vulnerabili per colpa di una distrazione

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Pubblicati per errore i dati dei possessori di telecamere di sicurezza

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Per quale servizio collegato a un prodotto per la smart home saresti pił disposto a pagare fino a 15 euro al mese?
Lo scongiurare dei guasti dei prodotti smart, per esempio lavastoviglie, connettendoli ai fabbricanti, in modo da identificarli e anticiparne qualsiasi problema.
Collegamento alla compagnia assicuratrice che interviene in caso di allagamento, intrusione o allarme quando non sono in casa.
Assistenza nella vita di tutti i giorni per gli anziani.
Collegamento dei dati relativi alla salute al medico o al reparto ospedaliero per il monitoraggio dei parametri vitali chiave.
Collegamento alla societą di sicurezza che intervenga quando l'allarme si spegne.
Nessuno di questi

Mostra i risultati (1347 voti)
Novembre 2025
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 26 novembre
2025
Blocco Note, arrivano le tabelle e la generazione IA "in streaming"
2024
Windows 11 24H2: stampanti USB e videogiochi non funzionano più
2021
Seccato con Microsoft, sviluppatore rivela una falla in Windows
2020
Seria falla in Windows 7, la patch c'è ma non è ufficiale
2019
Google si prepara a uccidere Cloud Print
2017
Che cos'è questa neutralità della rete di cui si parla tanto?
2016
Una Alfieri tutta elettrica per Maserati
2015
Antibufala: professore nigeriano risolve l'Ipotesi di Riemann
2014
L'hacking di Emmental e i buchi nell'autenticazione a due fattori
2013
Pannelli solari: tutti installati male?
2012
Il manichino curioso che spia i passanti
2011
Il materiale più leggero del mondo
2010
L'action figure di Steve Jobs non piace a Apple
2009
Google si scusa per la brutta foto di Michelle Obama
2008
Il meglio del forum Enigmi e giochi matematici
2007
Attenzione alle agenzie viaggi online
2006
Indymedia chiude per ricominciare
2004
Un sito sindacale oscurato
2003
Linux Day 2003 il 29 novembre
2002
Devolution ed Elettrosmog
2001
Attenzione a BadTrans!
Olimpo Informatico


 
web metrics