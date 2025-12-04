HBO Max debutta in Italia: cosa cambia per gli utenti Sky/Now

Un altro servizio di streaming si appresta a sbarcare in Italia: il prossimo 13 gennaio sarà la volta di HBO Max. Già attivo in oltre cento Paesi, raccoglie in un'unica applicazione contenuti provenienti da HBO, Warner Bros Pictures, Warner Bros Television, DC Universe, Max Originals ed Eurosport. HBO è celebre per aver creato serie TV molto amate dal pubblico e lodate dalla critica, quindi l'apertura del suo servizio streaming (sì, l'ennesimo per gli utenti italiani) è piuttosto atteso.

Il catalogo italiano comprenderà alcune delle serie più note del marchio HBO, tra cui House of the Dragon, The Last of Us, Euphoria e The White Lotus. Saranno disponibili anche produzioni originali come Portobello di Marco Bellocchio, attesa per febbraio 2026, e una docuserie sul caso di Melania Rea. Oltre alle serie, il servizio offrirà film Warner Bros di recente uscita e titoli di catalogo, insieme a contenuti per bambini e animazione per adulti.

Un elemento distintivo sarà la presenza di sport in diretta grazie all'integrazione con Eurosport. Gli abbonati potranno seguire eventi come le Olimpiadi invernali, il tennis del circuito ATP e WTA, il ciclismo e altre competizioni internazionali. Per quanto riguarda i prezzi, HBO Max arriverà con tre piani di abbonamento. Il livello base partirà da 5,99 euro al mese, includerà la pubblicità e consentirà l'uso su due dispositivi, con Full HD come massima risoluzione. Per 11,99 euro si farà a meno della pubblicità; per 16,99 euro al mese si otterrà il supporto a 4 dispositivi e alla risoluzione 4K con Dolby Atmos. Con 3 euro in più al mese si avrà infine accesso al pacchetto sport (i cui contenuti includeranno la pubblicità).

Il debutto italiano avverrà in contemporanea con altri mercati europei, in un lancio coordinato che mira a rafforzare la presenza di Warner Bros. Discovery nel settore dello streaming. L'obiettivo è competere direttamente con Netflix, Prime Video e Disney+, proponendo un'offerta integrata che unisca intrattenimento e sport. La piattaforma sarà accessibile tramite l'app HBO Max su smartphone, tablet, smart TV e dispositivi di streaming. Gli utenti potranno creare profili personalizzati, scaricare contenuti per la visione offline (con limiti diversi a seconda del piano sottoscritto) e utilizzare funzioni di parental control.

Grazie a un accordo di licenza, numerosi titoli HBO sono oggi visibili in Italia su Sky e Now TV, ma i fan italiani delle serie HBO dovranno tener conto di un cambiamento: l'accordo con Sky termina il 31 dicembre. Sebbene le stagioni attuali di titoli come The White Lotus resteranno accessibili, i contenuti futuri, a partire da nuove serie come A Knight of the Seven Kingdoms, saranno fruibili solo tramite l'abbonamento a HBO Max.

Commenti all'articolo (1)

zero
Suppongo che Sky, per compensare la perdita di HBO, aumentera' un po' l'abbonamento. .
4-12-2025 17:10
