Microsoft blocca KMS38: milioni di copie pirata di Windows e Office perdono l'attivazione

Dopo l'ultimo aggiornamento di Windows, il metodo di attivazione ideato da Massgrave non funziona più.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-11-2025]

windows 11 pirata kms38

Negli ultimi aggiornamenti di novembre 2025, Microsoft ha chiuso una delle scappatoie più utilizzate per attivare copie non ufficiali di Windows e Office. Il metodo, noto come KMS38, era stato sviluppato dal gruppo Massgrave e si era diffuso ampiamente negli ambienti legati al software libero e ai forum di pirateria. La sua popolarità derivava dalla semplicità di utilizzo e dal fatto che permetteva di ricevere regolarmente gli aggiornamenti ufficiali, rendendo le copie pirata indistinguibili da quelle legittime. Con l'ultimo Patch Tuesday i sistemi attivati tramite KMS38 hanno perso la validità della licenza e mostrano ora avvisi che invitano all'acquisto di una chiave regolare.

Il blocco sembra rappresentare un cambio di atteggiamento da parte di Microsoft, che in passato aveva mantenuto una posizione relativamente permissiva nei confronti della pirateria: gli script di Massgrave sono noti da anni e addirittura ospitati da server Azure. Bill Gates stesso in passato ha riconosciuto che la diffusione non autorizzata di Windows ha contribuito a consolidarne la posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi. Oggi invece Microsoft sembra voler rafforzare il controllo sull'ecosistema, anche alla luce della fine del supporto a Windows 10 e della spinta verso l'adozione di Windows 11.

Il gruppo Massgrave ha confermato la disattivazione del metodo KMS38 e ha rimosso l'opzione principale dai propri script. Gli sviluppatori suggeriscono ora di utilizzare alternative come HWID (Hardware ID) o TSforge, che al momento continuano a funzionare. Nonostante ciò, la comunità resta divisa: alcuni utenti ritengono che il blocco sia un passo necessario per ridurre i rischi di malware e software contraffatto; altri sottolineano che KMS38 era open source e quindi verificabile, con un livello di trasparenza superiore rispetto a molte soluzioni commerciali.

Come abbiamo già accennato, curiosamente il tool era ospitato anche su piattaforme di proprietà Microsoft come GitHub e Azure DevOps: segno della difficoltà di controllare completamente la distribuzione di strumenti di attivazione non ufficiali. La sua presenza su repository pubblici aveva contribuito a legittimarlo agli occhi di molti utenti, che lo consideravano una soluzione sicura e affidabile. Con il blocco si apre una nuova fase di incertezza per chi abbia scelto di non acquistare licenze ufficiali.

Consigliamo la lettura di:
Windows XP, la chiave pirata più nota fu colpa di Microsoft: lo svela ex sv...
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi...
Smart TV invase dai canali pirata: sfruttano le debolezze della televisione ibri...
Guarda film pirata? Rischi fino a 5.000 euro di multa

La questione si inserisce in un contesto più ampio di restrizioni introdotte da Microsoft negli ultimi mesi. Oltre al blocco di KMS38, l'azienda ha reso obbligatorio l'uso di un account Microsoft per installare Windows 11, eliminando la possibilità di configurare il sistema con un account locale offline. Queste mosse indicano una strategia volta a rafforzare il legame tra utenti e servizi Microsoft, riducendo le aree di flessibilità che in passato avevano favorito pratiche non ufficiali.

Il futuro delle attivazioni non autorizzate appare quindi incerto né d'altra parte ci si può davvero lamentare se un modo illecito di attivare un sistema operativo viene meno. Certamente gli sviluppatori indipendenti cercheranno nuove soluzioni per aggirare i blocchi, ma resta la disponibilità di licenze legittime a prezzi relativamente bassi, spesso inferiori ai 15 euro per Windows 11. Pur attualmente minacciata, potrebbe ridurre l'attrattiva delle alternative non ufficiali, spingendo almeno una parte degli utenti verso la regolarizzazione.

Articoli raccomandati:
Nintendo può bloccarti la Switch 2 modificata
Windows e il caso dell'app HP Smart che si installa da sola
Lezioni antipirateria a scuola
Pirati del web in lutto: Rarbg chiude per sempre

Spunti di approfondimento:
Z-Library passa offline con lo scambio di libri “fisici”
Vent'anni di prigione per i pirati della Malesia
Usi una copia pirata di Windows? Forse ti sta già rubando dati e criptovalu...
Il malware che si diffonde col software pirata

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Z-Library passa offline con lo scambio di libri “fisici”
Vent'anni di prigione per i pirati della Malesia
Usi una copia pirata di Windows? Forse ti sta già rubando dati e criptovalute
Il malware che si diffonde col software pirata

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Confessa. Hai mai acquistato un farmaco online?
Assolutamente no, è un reato.
Fossi matto! E' un rischio per la salute.
Non si dovrebbe... ma lo ammetto, qualche volta è successo.
Lo faccio abitualmente anche se è contro la legge o pericoloso.

Mostra i risultati (3872 voti)
Novembre 2025
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 novembre
2025
Microsoft blocca KMS38: milioni di copie pirata di Windows e Office perdono l...
2024
La vecchietta digitale che fa perdere tempo ai truffatori telefonici
2023
Windows, problemi con le licenze dopo la fine degli upgrade gratuiti
2022
Amazon Drive chiude i battenti
2021
Intel, due nuove falle nei processori
2020
MacOS 11 Big Sur blocca i MacBook più vecchi
2019
Facebook cambia nome: ora si chiama FACEBOOK
2018
Windows 10, ritorna l'October Update
2016
Elon Musk: Ecco come colonizzare Marte
2015
Nexus 5X, l'Android secondo Google
2014
Telecom Italia si chiamerà sempre più Tim
2013
Dropbox, come avere spazio gratis in più
2012
Le dodici truffe di Natale
2011
Il microprocessore compie 40 anni
2010
Kraun presenta i PC UltraSlim colorati
2009
TomTom porta sull'auto la navigazione integrata
2008
Avg sbaglia ancora: crede che Flash sia un virus
2007
Wind chiude Milano e porta tutto a Roma
2006
La sveglia che vola
2005
Un "ricettario" per Linux
2004
Precari e lavoratori "a progetto" nei call center
2003
Micro hard disk da Fuji
2002
Pentium 4 3,06 GHz e Athlon Xp 2800+
2001
Inglesi gente troppo seria?
Olimpo Informatico


 
web metrics