Da Microsoft all'open source: l'esercito austriaco passa a LibreOffice



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-09-2025]

esercito austriaco libreoffice

Le forze armate austriache - Bundesheer - hanno completato la transizione da Microsoft Office a LibreOffice, il software per ufficio open source sviluppato dalla The Document Foundation. Questa decisione, annunciata pubblicamente durante la LibreOffice Conference 2025 a Budapest all'inizio di settembre, coinvolge circa 16.000 workstation. Il processo, iniziato nel 2020, ha portato all'eliminazione completa di Microsoft Office 2016 Professional da tutti i computer militari entro quest'anno, senza necessità di passare ad abbonamenti cloud come quello offerto da Microsoft 365, che erano considerati incompatibili con i requisiti di sicurezza e controllo dati.

Michael Hillebrand, capo della Direzione 6 per l'ICT, ha chiarito in un'intervista che la motivazione principale non è stata il risparmio sui costi di licenza - stimati in diverse centinaia di migliaia di euro annui per un parco macchine di questa dimensione - ma la necessità di preservare la «sovranità digitale». «È molto importante per noi dimostrare che lo facciamo principalmente per rafforzare la nostra sovranità digitale, mantenere l'indipendenza in termini di infrastruttura ICT e garantire che i dati siano elaborati solo internamente» ha dichiarato Hillebrand, sottolineando come l'orientamento di Microsoft verso soluzioni basate sul cloud rendesse impossibile per un ente come il Bundesheer affidare dati sensibili a server esterni.

È stato proprio l'annuncio di Microsoft sull'evoluzione verso il cloud, fatto nel 2022, a innescare il processo decisionale, culminato nel 2021 con l'approvazione formale del passaggio. All'epoca il sistema in uso era Microsoft Office 2016 Professional, che includeva estese soluzioni basate su Visual Basic for Applications (VBA) e Microsoft Access per la gestione di database interni, come inventari logistici e reportistica amministrativa. Dal 2022, è partita la fase di pianificazione dettagliata: formazione di sviluppatori interni per adattare LibreOffice alle esigenze militari, inclusa la creazione di macro equivalenti a VBA e l'integrazione con strumenti di crittografia.

Gli utenti sono stati incoraggiati a testare LibreOffice in parallelo con Office, senza obblighi iniziali, per familiarizzare con le interfacce di Writer (equivalente a Word), Calc (per Excel) e Impress (per PowerPoint). Nel 2023 un'azienda tedesca specializzata in open source è stata incaricata del supporto esterno per lo sviluppo e la migrazione, mentre è stato lanciato un programma di e-learning interno con moduli su funzionalità base e avanzate, inclusi manuali utente, forum di discussione e simulazioni pratiche. LibreOffice è diventato obbligatorio nelle prime unità, come i comandi logistici, con un'adozione progressivo che ha evitato di sommergere di richieste il supporto.

Articoli suggeriti:
LibreOffice 25.8: velocità, interoperabilità e sovranità digitale...
Linux conquista l'America: ha superato il 5% del mercato desktop negli Stati...
Danimarca, retromarcia parziale: lascerà Office ma terrà Windows. Linu...
La Danimarca lascerà Windows e Microsoft Office, passando a Linux e LibreOf...

Ora la rimozione definitiva di Office indica il successo della strategia, con solo alcune eccezioni: i dipendenti possono richiedere moduli specifici di Microsoft Office 2024 LTSC (Long Term Servicing Channel) per questioni ancora irrisolte, e licenze separate sono state acquisite proprio a questo scopo. Microsoft Access non è stato completamente eliminato, ma è in corso la migrazione verso soluzioni di database alternativi e open source, come Base di LibreOffice.

La transizione del Bundesheer da Microsoft all'open source è stata facilitaa da alcune scelte già adottate in passato: per esempio, già non utilizzava soluzioni Microsoft per email o collaborazione, avendo optato invece per server Linux auto-ospitati con Samba per la condivisione file. Sono state necessarie circa 11.000 ore di lavoro per sviluppare gli adattamenti necessari, come le estensioni per la gestione di documenti classificati, il supporto migliorato per le macro compatibili con VBA e gli strumenti perl'esportazione in formati standard ODF (Open Document Format).

Questi contributi sono stati forniti al progetto LibreOffice, rendendoli disponibili a tutti gli utenti: la suite ha guadagnato miglioramenti alla stabilità di Calc per dataset grandi (fino a 1 milione di righe) e integrazioni con protocolli di sicurezza militari per la firma digitale. Secondo le slide presentate alla conferenza da Hillebrand e dal collega Nikolaus Stocker, il 95% delle macro VBA è stato convertito automaticamente tramite tool come il migratore di LibreOffice, mentre il restante 5% ha richiesto sviluppo manuale. Non sono emerse interruzioni significative nelle operazioni, grazie a test su ambienti pilota che simulavano scenari di crisi, come blackout di rete dove LibreOffice opera offline senza dipendenze cloud.

Spunti di approfondimento:
LibreOffice agli utenti: è ora di abbandonare OpenOffice
Vent'anni di OpenDocument
Germania, 30.000 computer passano a Linux e all'open source
Microsoft conferma Office 2024 LTSC

«Non lo facciamo per risparmiare denaro» - ha ricordato ancora Hillebrand - «ma affinché le Forze Armate, come organizzazione che deve funzionare quando tutto il resto è fuori uso, possano continuare ad avere prodotti che operano nella nostra sfera di influenza». Mentre l'Europa spinge per standard aperti (come il formato ODF obbligatorio in appalti pubblici UE), iniziative come questa del Bundesheer potrebbero ispirare altre forze armate a dare priorità al controllo sui propri dati rispetto alla convenienza.

Per approfondire:
Quarant'anni di Microsoft Word
Microsoft condanna a morte WordPad
Storia di un hacker
Germania, un intero Land lascia Windows e passa a Linux

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come hai trovato il tuo attuale (o ultimo) lavoro?
Tramite un'agenzia.
Tramite un collega.
Con l'invio del curriculum direttamente all'azienda.
Grazie a referenze e presentazioni tramite un amico o un parente o un amico dell'amico.
Online sui siti di recruiting o grazie ai social network

Mostra i risultati (1494 voti)
Settembre 2025
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 settembre
2024
Il vostro smartphone non esploderà
2023
Elon Musk non ha detto che Twitter/X diventerà a pagamento per tutti
2022
Windows 11, l'aggiornamento 2022 Update è già disponibile
2021
Allora, i messaggi di WhatsApp sono cifrati e privati o no?
2020
Tesla lanciata in autostrada a 140 km/h, il guidatore dormiva
2019
Il feature phone di Nokia con Android 8.1
2017
Equifax: aggiornamenti sul disastro informatico, incompetenze incredibili
2016
Brein: ''Vietati nell'UE i set top box pirata con Kodi''
2015
WhatsApp, occhio alle app ricattatrici su Android
2014
Chiude Italia.it, costato 60 milioni di euro
2013
Non nominare i siti di streaming invano
2012
Assange o Zuckerberg?
2011
In Parlamento il disegno di legge contro il peer to peer
2010
Chrome 7 sarà proprio una scheggia
2009
Gravi falle nelle applicazioni per Facebook
2008
Tap'dNY imbottiglia e vende l'acqua di rubinetto
2007
Un piccolo trucco e il semaforo diventa verde
2006
Vista slitta ancora
2005
La RIAA disegna la radio del futuro
2004
Lo Zen può cambiare i manager?
2003
Arriva Spaghetti Learning
2002
Un film su Linux e free software
Olimpo Informatico


 
web metrics