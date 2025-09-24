Therac-25, 40 anni dopo. Il bug software causò tre morti e cambiò per sempre la sicurezza biomedica

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-09-2025] Commenti

Sono passati quarant'anni da quando un errore nel software di controllo del Therac-25, un macchinario per la radioterapia prodotto dalla canadese AECL, causò (tra il 1985 e il 1987, prima di essere scoperto) sei incidenti gravi in ospedali statunitensi e canadesi. Tre di questi portarono alla morte dei pazienti, mentre gli altri tre provocarono disabilità permanenti. A distanza di quattro decenni il caso resta uno dei più emblematici nella storia dell'ingegneria biomedica e dell'informatica applicata alla medicina.