Therac-25, 40 anni dopo. Il bug software causò tre morti e cambiò per sempre la sicurezza biomedica

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-09-2025]
Sono passati quarant'anni da quando un errore nel software di controllo del Therac-25, un macchinario per la radioterapia prodotto dalla canadese AECL, causò (tra il 1985 e il 1987, prima di essere scoperto) sei incidenti gravi in ospedali statunitensi e canadesi. Tre di questi portarono alla morte dei pazienti, mentre gli altri tre provocarono disabilità permanenti. A distanza di quattro decenni il caso resta uno dei più emblematici nella storia dell'ingegneria biomedica e dell'informatica applicata alla medicina.
Il Therac-25 era stato progettato per somministrare trattamenti radioterapici ad alta precisione, combinando fasci di elettroni e raggi X. A differenza dei suoi predecessori, il Therac-25 si affidava completamente al software per la gestione delle modalità operative, rinunciando a sistemi di sicurezza hardware ridondanti. Il codice che lo gestiva, scritto in linguaggio assembly, presentava però una serie di bug che in determinate condizioni portavano il macchinario a erogare dosi di radiazioni fino a 100 volte superiori a quelle previste.
Il caso Therac-25 portò a una profonda revisione dei protocolli di sicurezza per i dispositivi medici. Venne riconosciuta l'importanza di test rigorosi sul software, della documentazione trasparente e dell'adozione di sistemi di controllo incrociati. In ambito accademico il Therac-25 è oggi un caso di studio obbligato in molti corsi di ingegneria del software, etica informatica e sicurezza dei sistemi critici. La tragedia ha contribuito a definire standard più severi per la certificazione dei dispositivi medici, imponendo verifiche indipendenti e simulazioni di guasto.
Il caso Therac-25 portò a una profonda revisione dei protocolli di sicurezza per i dispositivi medici. Venne riconosciuta l'importanza di test rigorosi sul software, della documentazione trasparente e dell'adozione di sistemi di controllo incrociati. In ambito accademico il Therac-25 è oggi un caso di studio obbligato in molti corsi di ingegneria del software, etica informatica e sicurezza dei sistemi critici. La tragedia ha contribuito a definire standard più severi per la certificazione dei dispositivi medici, imponendo verifiche indipendenti e simulazioni di guasto.
|
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News
ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita.
Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui
sotto, inserire un commento
(anche anonimo)
o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
|
|
|