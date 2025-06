Nintendo Switch 2, c'è il primo bug: la durata della batteria non corrisponde alla realtà

Fortunatamente esiste un modo semplice per risolverlo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-06-2025] Commenti (1)

Non tutti i 3,5 milioni di utenti che hanno già acquistato la Switch 2 stanno passando allegramente il loro tempo giocando ai loro titoli preferiti: alcuni di essi stanno infatti riscontrando un comportamento inaspettato da parte della console. Stando alle segnalazioni, l'indicatore di batteria mostra livelli di carica non corrispondenti alla durata effettiva del dispositivo, problema che Nintendo ha effettivamente ammesso.

Il difetto si può manifestare in due modi: o l'indicatore segnala una batteria quasi scarica, ma la console continua a funzionare per diverse ore; oppure avviene l'esatto contrario. Per correggere l'errore, Nintendo consiglia di accedere alla modalità di ripristino (Recovery Mode) della Switch 2, un'opzione nascosta che richiede una combinazione specifica di tasti. Occorre spegnere la console, quindi tenere premuti i due tasti del volume e contemporaneamente premere il tasto di accensione; quindi rilasciare il tasto di accensione tenendo premuti gli altri due tasti finché non appare il menu del Recovery Mode: ciò dovrebbe ripristinare il funzionamento del misuratore del livello di carica. Infine, occorre spegnere la console tenendo premuto il pulsante di accensione e, una volta riaccesa, tenerne d'occhio il comportamento.

Qualora la procedura non risolvesse il problema, Nintendo invita gli utenti a inviare la console per un'assistenza tecnica; ma ha precisato che lo strano comportamento del misuratore di ricarica è dovuto a un bug software, e non a un problema hardware. Un aggiornamento futuro potrebbe quindi risolverlo, anche se in merito a questa possibilità non ci sono informazioni ufficiali. In ogni caso, il difetto non riguarda la capacità effettiva della batteria.