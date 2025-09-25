Windows 11, DRM in crisi: aggiornamento impedisce di vedere Blu-ray e video regolarmente acquistati

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-09-2025] Commenti (1)

Gli ultimi aggiornamenti di Windows 11 distribuiti tra agosto e settembre hanno introdotto un problema che impedisce la riproduzione di contenuti protetti da DRM, tra cui film in Blu-ray e video acquistati da piattaforme come iTunes e Amazon Prime Video. A quanto pare la colpa è dell'aggiornamento cumulativo KB5064081 che ha compromesso il funzionamento del Protected Media Path, una componente chiave per la gestione dei contenuti cifrati.

Il problema si manifesta in modo trasversale su diverse configurazioni hardware, sia Intel che AMD; coinvolge sia software di terze parti come PowerDVD o VLC (con plugin AACS) che gli strumenti integrati nel sistema operativo come Windows Media Player, quando utilizzato per riprodurre i contenuti acquistati. In alcuni casi il sistema restituisce errori generici o si limita a non avviare la riproduzione, senza fornire indicazioni utili all'utente.

Al momento in cui scriviamo Microsoft non ha ancora rilasciato una patch correttiva ma ha riconosciuto il problema e ha avviato un'indagine interna. Nel frattempo gli utenti possono disinstallare o rimandare l'aggiornamento KB5064081 e attendere che Microsoft rilasci una soluzione ufficiale.