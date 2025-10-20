Google introduce Recovery Contacts: recuperare l'account più facile con amici e familiari



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-10-2025]

Recovery Contacts
Immagine: Google.

Google ha introdotto una nuova funzione di recupero dell'account che consente agli utenti di designare contatti fidati: si tratta dei "Recovery Contacts", ovvero persone di fiducia come amici o familiari che possono aiutare a recuperare l'accesso al proprio account in caso di blocco.

Il meccanismo è pensato per situazioni in cui l'utente non può ricevere codici SMS o accedere al proprio dispositivo principale, per esempio per smarrimento, furto o compromissione dell'account. In questi casi il contatto fidato riceve una richiesta di verifica e può confermare l'identità dell'utente, facilitando il ripristino dell'accesso. La funzione è disponibile nella sezione Sicurezza dell'account Google, dove è possibile selezionare i contatti e gestire le autorizzazioni.

Google ha precisato che i Recovery Contacts non hanno accesso ai dati personali dell'utente né possono modificare le impostazioni dell'account. Il loro ruolo è limitato alla verifica dell'identità in fase di recupero. Questo approccio mira a ridurre la dipendenza da metodi di autenticazione basati esclusivamente su dispositivi o numeri di telefono, che possono risultare inaccessibili in situazioni critiche.

Contestualmente Google ha aggiornato l'interfaccia di gestione dell'account per rendere più chiara la configurazione delle opzioni di sicurezza. L'azienda ha anche introdotto avvisi più visibili per i messaggi sospetti su Google Messaggi, con blocchi automatici per link potenzialmente dannosi e un sistema di conferma manuale per accedere ai contenuti segnalati come rischiosi.

Ti raccomandiamo anche:
16 miliardi di nomi utente e password finiscono online: coinvolti anche Facebook...
Microsoft inaugura l'era degli account senza password
Gmail, addio agli SMS per l'autenticazione a due fattori
Le paure più frequenti

Queste modifiche si inseriscono nella più ampia strategia di Google volta a semplificare la sicurezza digitale: Google è sempre stata grande sostenitrice dell'autenticazione tramite passkey, che sta gradualmente sostituendo le password tradizionali. Anche in questo scenario la perdita del dispositivo principale rappresenta un problema non da poco: per questo motivo Google ha deciso di affiancare ai metodi automatici una "rete di supporto" umano, basata sulla fiducia e sulla verifica incrociata.

Leggi anche:
Passkey in pratica: proteggere un account Google
Addio password, benvenuta passkey?
Chrome 108 supporta passkey, per dire addio alle password
Apple, Google e Microsoft svelano il sistema che eliminerà le password

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Cosa fai quanto ricevi una richiesta d'amicizia da una persona che non conosci?
Di solito accetto tutte le richieste d'amicizia. Più amici ho, meglio è
Accetto l'amicizia solo di persone con cui ho conoscenze in comune
Sui social, aggiungo come amici solo le persone che conosco personalmente

Mostra i risultati (1285 voti)
Ottobre 2025
n. 4008 del 20-10-2025
Copilot Vision arriva in Italia: ora l'assistente "vede" il desktop e può eseguire comandi sul PC
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultimate convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 20 ottobre
2025
Google introduce Recovery Contacts: recuperare l'account più facile con...
2024
Piracy Shield blocca Google Drive in tutta Italia
2023
Nokia licenzierà 14.000 persone
2022
Windows 11, in arrivo il primo "Momento"
2021
FreeOffice 2021, la suite gratuita compatibile con Microsoft Office
2020
Dalla Biblioteca di Alessandria ai floppy disk
2019
Energia rinnovabile dalle onde, il primo impianto è pronto a partire
2018
Kindle Paperwhite diventa più leggero, più sottile, e impermeabile
2017
Malware per violare i bancomat in vendita nel dark web
2016
Dodicenne riceve una fattura di 100.000 euro da Google: ha confuso AdWords e AdS...
2015
Siti di download
2014
L'invenzione italiana che rende potabile l'acqua radioattiva
2013
La nuova sede di Apple approvata da Steve Jobs
2012
Microsoft addestra i suoi a distinguere tra Windows 8 e RT
2011
Samsung anticipa Android 4.0 con Galaxy Nexus
2010
L'ospedale del futuro è senza carta e penna
2009
La Voce senza limiti di Telecom Italia
2008
BSA spara su eBay, ma a salve
2007
Un sensore brucerà gli incendi sul tempo
2006
Internet Explorer 7, un browser col baco
2004
Un film tutto italiano sull'open source
2003
Copyright contro open source
2002
Il decimo pianeta
2001
Niente GPS per i Talebani
Olimpo Informatico


 
web metrics