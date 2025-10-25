Disservizio AWS, Amazon spiega che cosa è successo davvero: colpa del database



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-10-2025]

aws spiega disservizio
Foto di Thomas Park.

Amazon Web Services ha pubblicato un resoconto dettagliato sull'incidente che ha coinvolto DynamoDB, il database NoSQL gestito e altamente scalabile utilizzato da migliaia di clienti per applicazioni critiche. L'interruzione è iniziata alle 09:37 UTC e ha avuto origine da un errore nel sistema di gestione dello storage, che ha impedito l'accesso a una porzione dei dati in una delle zone di disponibilità della regione US-EAST-1. Sebbene DynamoDB sia progettato per replicare i dati su più zone, il sistema di routing interno ha continuato a indirizzare le richieste verso la zona affetta, causando timeout e rallentamenti diffusi.

AWS ha dichiarato che il comportamento del sistema non ha rispettato le aspettative di failover automatico, e che il team ha dovuto intervenire manualmente per reindirizzare il traffico verso le zone sane. L'intervento ha richiesto circa 90 minuti, durante i quali molti clienti hanno riscontrato errori di connessione, degrado delle prestazioni e impossibilità di accedere ai dati. Tra i servizi impattati vi sono applicazioni di e-commerce, piattaforme di streaming, sistemi di pagamento, strumenti di monitoraggio e letti smart trasformatisi in trappole ardenti.

L'azienda ha riconosciuto che l'architettura di DynamoDB, pur essendo distribuita, dipende da alcuni nodi decisionali centralizzati (che costituiscono quindi un Single Point Of Failure) che in questo caso hanno agito in modo non ottimale. In risposta, AWS ha annunciato modifiche al sistema di instradamento delle richieste e una revisione delle logiche di replica e isolamento, con l'obiettivo di garantire che in futuro le zone affette da problemi vengano automaticamente escluse dal traffico operativo.

L'incidente ha riacceso il dibattito sulla dipendenza da infrastrutture cloud centralizzate e sulla necessità di progettare applicazioni con logiche di tolleranza ai guasti più robuste. Alcuni clienti hanno segnalato che, pur avendo configurato meccanismi di caching, l'impatto è stato comunque significativo a causa della natura sincrona di molte operazioni su DynamoDB.

Non perderti anche:
Letti smart in tilt: utenti bloccati in posizioni scomode, materassi surriscalda...
Amazon Web Services down, disservizi in tutto il mondo: colpita anche l'Agen...
Hacker sabota le lavatrici smart del campus: gli studenti lavano gratis. Code in...
Il robot umanoide che carica la lavastoviglie e rivoluziona le faccende domestic...

AWS conclude il rapporto con un impegno a migliorare la trasparenza e la comunicazione durante gli eventi critici, promettendo aggiornamenti più frequenti e dettagliati in tempo reale. L'azienda ha anche avviato un programma di revisione con i clienti più colpiti per valutare soluzioni architetturali alternative e strategie di mitigazione.

Proposte di lettura:
Intesa San Paolo, un lunedì di disservizi
Come castelli di sabbia in riva al mare
L'inaccettabile fragilità delle infrastrutture
Anno bisestile, benzinai fermi a causa di un bug

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
La sicurezza dell'Internet satellitare
L'insopportabile fragilità di Internet
Google, i disservizi mostrano tutta la fragilità della tecnologia

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Il tutto per ammettere, in soldoni, che non hanno fatto a dovere i tests di disaster recovery quando previsto e che alla fine c'è sempre uno ed un solo re a prendere certe decisioni (i nodi centralizzati di cui si parla), con buona pace della ridondanza, etc. Niente di nuovo sotto il sole, eccetto forse questo: che suona tanto come: i... Leggi tutto
25-10-2025 11:47
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale di queste tecnologie obsolete utilizzi di più?
Autoradio con mangianastri
Carta carbone
Ciclostile
Fax
Floppy disk
Lavagna luminosa a lucidi
Lettore di compact disc
Macchina fotografica a pellicola
Macchina per scrivere
Proiettore di diapositive
Registratore a cassette
Segreteria telefonica a nastro
Stampante ad aghi
Telefono a rotella
Videoregistratore VHS
Videotel
Walkie talkie
Walkman

Mostra i risultati (4503 voti)
Ottobre 2025
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
WhatsApp, arrivano i nomi utente: presto sarà possibile prenotare quello preferito
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultimate convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 25 ottobre
2024
ARM revoca a Qualcomm le licenze per i processori
2023
Nvidia e AMD preparano processori ARM per i Pc con Windows
2022
Il sito che colora le foto in bianco e nero
2021
AMD, ecco la patch definitiva per Windows 11
2019
Da Motorola tre smartphone per tutte le tasche
2018
Adottando uno smart meter si può far calare la bolletta del 20 per cento
2017
Amazon Key dà al corriere le chiavi di casa
2016
Il Pc con Linux e Wi-Fi, micro anche nel prezzo: 4 euro
2015
La moda del selfie indossando solo la borsa della spesa
2014
Professioni obsolete
2013
Il ''senso di ragno'' di Spider-Man
2012
Dieci euro per il lettore di ebook a basso costo
2011
Sharp presenta il televisore Ultra HD
2010
In prova: Dell Vostro 3500 (2)
2009
Il dramma dei lavoratori Phonemedia
2008
La "mitica" Reiss Romoli chiude
2007
Jet Set Willy online
2005
Nuove flat per telefonini ed estero
2004
Sempre in crescita le vendite dei cellulari
2003
Un altro ebook
2002
Mandrake Linux, risolta vulnerabilità in KGhostView
2001
Le due tesi, la Giustizia e Telecom Italia
Olimpo Informatico


 
web metrics