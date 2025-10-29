Connessioni ultraveloci: fibra FTTH copre 75% delle famiglie, ma solo 30% la usa

Secondo l'ultimo rapporto AGCOM in merito, pubblicato il 14 ottobre, i dati relativi al terzo trimestre 2025 mostrano che in Italia le connessioni in fibra ottica che giungono fino in casa (FTTH) coprono ormai il 75,89% delle famiglie italiane (circa 18 milioni). A questo buon risultato si accompagna un dato apparentemente strano: solo il 30% delle famiglie coperte (6,18 milioni) ne fa uso, avendo sottoscritto un abbonamento FTTH.

La tecnologia garantisce velocità fino a 1 Gbps o più, contro i 100-200 Mbps della FTTC (fibra fino alla cabina più vicina, e poi rame), che resta ancora dominante. A motivare questa situazione non è il prezzo: AGCOM mostra come le connessioni FTTH in media costino appena 30 centesimi in più rispetto alle connessioni FTTC: 26,15 euro al mese contro 25,85 euro. Eppure, molti non passano.

Il motivi più probabile è che le connessioni FTTC siano considerate perfettamente adeguate alle necessità e che non valga la pena impiegare il tempo necessario a prendere l'appuntamento con i tecnici affinché portino la fibra ottica fino in casa, cambino il router e costringano a reimpostare la rete Wi-Fi: a quanto pare la situazione attuale è più che soddisfacente.

Chi volesse verificare lo stato di attivazione delle "reti ultraveloci" può usare il portale Connetti Italia, dove si può effettuare una ricerca per Regione, Comune e indirizzo.

Homer S.
Sono sostanzialmente d'accordo. Un mio conoscente ha deciso di passare a FTTH dopo anni di FTTC, ma poi ha accantonato l'idea perché ha soppesato pro e contro ed ha concluso che, per quel che faceva, il gioco non valeva la candela. Specie ora che tra streaming sovrastimati e giri di vite sulla multimedialità clandestina avere una banda... Leggi tutto
29-10-2025 14:16

jack.mauro
Sinceramente passare nel 2018 da 4MBit/s (connessione via radio nella vecchia casa) a 160Mbit/s (FTTC nella nuova casa) è stata una rivoluzione; passare nel 2025 dai 160MBit/s a 950MBit/s (FTTH con firewall) o addirittura 1750MBit/s (Wifi del router) è stato un miglioramento apprezzabile ma non sconvolgente.
29-10-2025 14:07

Homer S.
Da quando 26,15-15,85=0,3? Non sarà un errore di battitura? Leggi tutto
29-10-2025 12:54
