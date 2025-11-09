WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app



WhatsApp ha avviato l'integrazione delle cosiddette "third-party chats" (Chat di terze parti): la funzione consente agli utenti di comunicare con persone che utilizzano altre app di messaggistica, come Telegram, Signal o BirdyChat, direttamente dall'interfaccia di WhatsApp. Attualmente in fase di test nelle versioni beta per Android (in particolare la 2.25.33.8), Questa novità è stata sviluppata in risposta al Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, che impone maggiore interoperabilità tra piattaforme dominanti.

La nuova sezione "Chat di Terze Parti" è visibile nelle impostazioni dell'app e permette di gestire le conversazioni provenienti da servizi esterni. Gli utenti possono scegliere se mantenere queste chat separate in una sezione dedicata o integrarle nella lista principale dei messaggi. La prima app compatibile è BirdyChat, una piattaforma di messaggistica orientata alla produttività che ha già avviato l'integrazione con WhatsApp. Il processo di configurazione guida l'utente attraverso alcune schermate in cui è possibile decidere come visualizzare i messaggi esterni e se attivare la sincronizzazione automatica.

L'obiettivo dichiarato è quello di offrire maggiore libertà di comunicazione, riducendo la frammentazione tra le app e semplificando l'esperienza utente. L'interoperabilità presenta alcune sfide, in particolare sul fronte della sicurezza e della privacy. WhatsApp ha confermato che i messaggi provenienti da app esterne saranno gestiti con protocolli separati e che alcune funzionalità avanzate, come la crittografia end-to-end, potrebbero non essere disponibili in tutte le integrazioni.

Questa evoluzione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama della messaggistica istantanea. Per anni le app hanno operato separatamente, costringendo gli utenti a installare più servizi per restare in contatto con tutti. L'apertura di WhatsApp potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase, in cui la comunicazione digitale diventa più fluida e meno vincolata da barriere tecniche o commerciali.

Commenti all'articolo (1)

Johannes
Grande idea. Così adesso quelli che avevano qualche illusione di non essere spiati/sorvegliati con quelle altre applicazioni avranno la certezza di essere sorvegliati quando scambiano messaggi con chi sta su WA. Ma ho un presentimento che alla maggior parte delle persone non importerà comunque, dato che "non hanno nulla da...
9-11-2025 19:47
