WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-11-2025] Commenti (1)

WhatsApp ha avviato l'integrazione delle cosiddette "third-party chats" (Chat di terze parti): la funzione consente agli utenti di comunicare con persone che utilizzano altre app di messaggistica, come Telegram, Signal o BirdyChat, direttamente dall'interfaccia di WhatsApp. Attualmente in fase di test nelle versioni beta per Android (in particolare la 2.25.33.8), Questa novità è stata sviluppata in risposta al Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, che impone maggiore interoperabilità tra piattaforme dominanti.

La nuova sezione "Chat di Terze Parti" è visibile nelle impostazioni dell'app e permette di gestire le conversazioni provenienti da servizi esterni. Gli utenti possono scegliere se mantenere queste chat separate in una sezione dedicata o integrarle nella lista principale dei messaggi. La prima app compatibile è BirdyChat, una piattaforma di messaggistica orientata alla produttività che ha già avviato l'integrazione con WhatsApp. Il processo di configurazione guida l'utente attraverso alcune schermate in cui è possibile decidere come visualizzare i messaggi esterni e se attivare la sincronizzazione automatica.

L'obiettivo dichiarato è quello di offrire maggiore libertà di comunicazione, riducendo la frammentazione tra le app e semplificando l'esperienza utente. L'interoperabilità presenta alcune sfide, in particolare sul fronte della sicurezza e della privacy. WhatsApp ha confermato che i messaggi provenienti da app esterne saranno gestiti con protocolli separati e che alcune funzionalità avanzate, come la crittografia end-to-end, potrebbero non essere disponibili in tutte le integrazioni.

Questa evoluzione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama della messaggistica istantanea. Per anni le app hanno operato separatamente, costringendo gli utenti a installare più servizi per restare in contatto con tutti. L'apertura di WhatsApp potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase, in cui la comunicazione digitale diventa più fluida e meno vincolata da barriere tecniche o commerciali.