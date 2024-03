Windows in Europa si piega al Digital Markets Act

Da oggi si possono disinstallare Edge e Bing, oltre a usare servizi di terze parti per ricerca e notizie.

È iniziata in questi giorni la distribuzione degli aggiornamenti per Windows 10 e Windows 11 che rendono il sistema operativo di Microsoft conforme alle direttive del Digital Markets Act, le cui conseguenze si stanno iniziando a vedere su diverse realtà del mondo tecnologico.

Le novità incluse negli aggiornamenti riguardano soltanto gli utenti dello Spazio Economico Europeo, e solo a questi stanno infatti arrivando; nel resto del mondo, l'"esperienza Windows" continua così com'è stata sinora.

Tutti i dettagli degli update sono illustrati sul sito ufficiale di Microsoft, ma si possono facilmente condensare in una maggiore apertura di Windows ai servizi di terze parti.

Una volta ricevuto l'aggiornamento, infatti, gli utenti di Windows potranno:

- Disinstallare Edge e la ricerca nel web con Bing usando la procedura di disinstallazione standard inclusa in Windows (dunque attraverso le Impostazioni o il Pannello di Controllo);

- Indicare motori di ricerca terzi per l'utilizzo nella casella di ricerca della barra delle applicazioni;

- Utilizzare servizi di news di terze parti nel widget Notizie e Interessi;

- Disabilitare il login automatico in tutti i servizi Microsoft (Edge, Bing, Notizie, Meteo etc) quando si accede a Windows con un account Microsoft.

Inoltre, ora i dati relativi alle applicazioni di terze parti adoperate sotto Windows non vengono più sfruttati per portare avanti pratiche anticompetitive verso quelle stesse applicazioni e gli utenti d'ora dovranno fornire il proprio consenso tramite un'apposita schermata qualora Microsoft voglia unire i dati personali raccolti da più prodotti e servizi al fine di completare un profilo dell'utente.