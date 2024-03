WhatsApp e Messenger aprono agli altri servizi di chat

L'interoperabilità tra le due app e con le piattaforme di terze parti avverrà grazie al protocollo Signal.

Non è solo Apple a doversi adeguare all'entrata in vigore, nell'Unione Europea, del Digital Markets Act: anche le altre grandi aziende classificate come gatekeeper stanno in questi giorni modificando i propri prodotti per adeguarli alla normativa.

Meta, l'azienda che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, deve per esempio agire affinché i suoi servizi di chat garantiscano la comunicazione tra di loro e con i servizi di terze parti.

Finora c'era stato assoluto silenzio sulle modalità prescelte per raggiungere questo obiettivo. Ora però, con un post sul blog ufficiale, Meta ha spiegato quale futuro attenda WhatsApp e Messenger.

Innanzitutto, l'interoperabilità tra le due applicazioni sarà ottenuta tramite l'adozione del protocollo Signal, considerato la soluzione migliore per offrire sicurezza nelle comunicazioni grazie alla crittografia end-to-end e per tenere a bada lo spam.

Lo stesso protocollo sarà quello prescelto e consigliato da Meta per offrire la possibilità di comunicare con le altre piattaforme sebbene, stando al DMA, sia WhatsApp che Messenger debbano garantire la possibilità di comunicare anche con quei servizi che non supportano il protocollo Signal per la crittografia.

L'apertura a servizi terzi, inoltre, sarà su base volontaria: ogni utente dovrà fornire il proprio specifico consenso affinché questa funzionalità sia attivata; in tal modo Meta conta di ridurre i rischi per gli utenti di cadere in truffe e di ricevere spam.

Infine, è bene sottolineare che Meta afferma di non essere in grado di garantire una protezione assoluta della riservatezza, nonostante l'adozione di Signal, quando si tratta di comunicare con piattaforme terze: non ha, infatti, alcun modo di controllare «ciò che un fornitore terzo fa con i messaggi inviati o ricevuti».