SUSE Linux Enterprise Server 16 integra gli agenti IA capaci di intervenire sulla configurazione



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-10-2025]

suse sles 16 ai

SUSE ha annunciato il rilascio di SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16, presentandolo come il primo sistema operativo Linux per ambienti enterprise a includere nativamente funzionalità di agentic AI. L'integrazione con la IA avviene tramite il Model Context Protocol (MCP), uno standard aperto che consente di collegare modelli di intelligenza artificiale a strumenti esterni e fonti dati, evitando il vincolo a un singolo fornitore. Secondo Rick Spencer, GM della divisione Business Critical Linux di SUSE, l'obiettivo è permettere alle organizzazioni di modernizzare le proprie infrastrutture senza dover ricorrere a nuovi team o riscrivere gli strumenti software esistenti.

La nuova versione introduce un'infrastruttura AI estensibile che opera sia via interfaccia web (tramite Cockpit) sia da riga di comando, abilitando operazioni locali e sistemi auto-gestiti. Gli "agenti" possono diagnosticare problemi e suggerire soluzioni, riducendo i costi operativi e accelerando il cosiddetto time-to-market. L'adozione del protocollo MCP consente anche di porre domande in linguaggio naturale per la gestione della rete e delle configurazioni.

Oltre all'integrazione della IA, SLES 16 rafforza alcune caratteristiche fondamentali della distribuzione. Per esempio il ciclo di vita previsto è di 16 anni, rendendo il sistema «post-2038 ready» e sono state introdotte funzionalità di ripristino istantaneo per modifiche di configurazione e aggiornamenti.

Il rilascio ufficiale è previsto per il prossimo 4 novembre, con varianti dedicate come SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16, High Availability Extension 16 e SUSE Linux Micro 6.2. L'iniziativa potrebbe stimolare una revisione delle strategie di IA da parte di altri attori del settore come Red Hat e Canonical, in un contesto in cui l'infrastruttura operativa diventa sempre più integrata con l'intelligenza artificiale.

Non perderti anche:
PC quantistici, la violazione della crittografia è più vicina
Red Hat Enterprise Linux 10: IA e sicurezza post-quantistica
EU OS, il sistema operativo basato su Linux per l'Europa
Il successore di CentOS è pronto per il download

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
CentOS, c'è un successore
Addio a CentOS Linux, apprezzata distribuzione per server

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Il file di cui hai bisogno si trova su di un sito di file-sharing. Quando clicchi per scaricarlo, hai l'opzione di effettuare il download a velocità normale o di provare gratis il download ad alta velocità. Quale opzione scegli?
Utilizzo l'opzione velocità normale
Perché aspettare? Vado per l'opzione ad alta velocità
Scarico il file da un'altra fonte
Non uso questo genere di siti Internet

Mostra i risultati (2037 voti)
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Windows 11 si aggiorna: arriva il menu Start con le categorie e l'integrazione dello smartphone
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 31 ottobre
2025
SUSE Linux Enterprise Server 16 integra gli agenti IA capaci di intervenire sull...
2024
''Il 90% della IA è solo marketing''
2023
Apple, i nuovi MacBook con chip M3 guadagnano un'autonomia di 22 ore
2022
Windows, l'ultimo update crea di proposito problemi con i domini
2021
Il Nobel ad Assange
2017
Linux Mint abbandona Kde
2016
Samsung farebbe bene a seppellire il Note 7
2015
YIFI / YTS, addio per sempre
2014
Wi-Fi obbligatorio per tutti
2013
AGCOM misura la banda larga mobile
2012
Da Asus un notebook con doppio display
2011
Problemi di autonomia per l'iPhone 4S: la batteria dura poco
2009
Senza stipendio da mesi, chi vuole intendere... in tenda
2008
Il meglio del forum Software
2007
iPhone, non tutto è Mela quel che luccica
2006
Nasce il numero unico nazionale taxi
2003
Gli strani "aggiornamenti" di Tim
2002
Reuters accusata di hacking
Olimpo Informatico


 
web metrics