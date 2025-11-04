Dopo dieci anni Microsoft corregge il bug che riavviava il PC invece di spegnerlo



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-11-2025]

windows bug aggiorna e arresta
Foto di Shekai.

Meglio tardi che mai: dopo oltre dieci anni di segnalazioni, Microsoft ha corretto un comportamento anomalo legato alla funzione Aggiorna e arresta presente in Windows 10 e Windows 11. Pensato per installare gli aggiornamenti e spegnere il computer, il comando portava invece spesso a un riavvio, causando disagi agli utenti e vanificando l'intento originale della funzione.

La correzione è stata introdotta con l'aggiornamento 25H2 di Windows 11, build 26200.7019 (e 26100.7019 per la versione 24H2). Noto da tempo, il bug faceva sì che il sistema si riavviasse dopo l'installazione degli aggiornamenti, anche quando l'utente aveva selezionato esplicitamente l'opzione per spegnere il dispositivo. Questo comportamento era stato segnalato da numerosi utenti sin dai primi anni di Windows 10 ma non era mai stato ufficialmente riconosciuto da Microsoft fino al rilascio della patch correttiva.

La causa del problema risiedeva nella gestione della fase di servicing offline, durante la quale il sistema completava l'installazione degli aggiornamenti prima di arrestarsi. In pratica il sistema interpretava erroneamente il comando come Aggiorna e riavvia, ignorando la volontà dell'utente. Il bug ha avuto impatti pratici significativi soprattutto per chi lasciava il computer acceso durante la notte per completare gli aggiornamenti, aspettandosi di trovarlo spento al mattino.

Con l'aggiornamento 25H2 il comportamento della funzione Aggiorna e arresta è stato finalmente allineato alle aspettative: il sistema installa gli aggiornamenti e si spegne correttamente, senza riavvio. Microsoft non ha fornito dettagli tecnici approfonditi sulla modifica ma ha confermato che il problema è stato risolto completamente. L'unico vero mistero rimasto è capire perché mai ci sia voluto così tanto per risolvere il problema.

Proposte di lettura:
Windows 11 si aggiorna: arriva il menu Start con le categorie e l'integrazio...
Windows 11 25H2 è qui
Windows 10, Microsoft estende il supporto a ottobre 2026. Ma solo per gli utenti...
Windows 10 e 11, gli aggiornamenti di agosto mandano in crisi il ripristino di s...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows Update diventerà un hub per gli aggiornamenti di ogni software
Windows 11, la cartella misteriosa crea un problema di sicurezza

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Perché il server di deploy del bugfix era impallato sul proprio, di aggiornamento... :sbonk: Leggi tutto
4-11-2025 14:35
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Dove guardi le tue serie Tv preferite?
Alla TV
Sul PC
Sul tablet
Sullo smartphone

Mostra i risultati (2648 voti)
Novembre 2025
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 4 novembre
2025
La Corte Penale Internazionale abbandona Microsoft Office per rafforzare la sovr...
2024
Oltre un quarto del codice di Google è generato dalla IA
2022
UE, in vigore la legge che obbliga l'apertura alle app di terze parti
2021
Edge per Linux finalmente in versione stabile
2020
Dieci consigli per proteggere gli occhi a casa o in ufficio
2019
Quattordicenne risolve il problema dei punti ciechi nelle auto
2018
Visita 9.000 siti a luci rosse dall'ufficio e infetta l'intera rete azie...
2016
Trasformare l'anidride carbonica in etanolo
2015
Stellarator, il reattore a fusione tedesco
2014
Garante Privacy autorizza controllo dipendenti via Gps
2013
Snapchat e l'ingenuità dei nativi digitali
2012
Quando il Pc si concede una pausa
2011
Il laser per far diventare gli occhi azzurri
2010
Casio presenta la fotocamera col GPS
2009
La telecamera di rete in alta definizione
2008
Il meglio del forum Periferiche Esterne
2007
Tramonta lo spam con allegati PDF
2006
Anche il ministro subisce il mobbing di Telecom
2005
Sony installa rootkit spacciandoli per DRM
2004
Corso gratuito per sviluppatore open source
2003
E-dioti
Olimpo Informatico


 
web metrics